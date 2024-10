TV 10: Nooremate poiste seas võitis mitmevõistluse kindlalt Marten Kivend

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel paras aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemise peale. Juba novembris algavad 54. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub koolinoortele sarjas mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

Kuni 12-aastaste noormeeste üheksavõistluse kõige raskemaks alaks on kahtlemata teivashüpe, sest selle ala harjutamiseks on vähestel Eesti noortel ideaalsed tingimused.

Alati suurt närvikõdi pakkuvas teivashüppes oli juuni keskel Jõhvis toimunud TV 10 Olümpiastarti finaalis osavaim 12-aastane Silver Põld, kes kogus punkte Saue Kooli võistkonnale. Mitmevõistluses lõpetas ta 12. kohaga ja sai rõõmu tunda, et teivashüppes tuli alavõit kahe meetri ja 65 sentimeetri ületamise eest.

"Katsed läksid päris hästi ja natukene oli ka pinget nendel viimastel hüpetel. Ma arvan, et pinge tuli sellest kõrgest latist," sõnas Põld ERR-ile.

Mitmevõistluse suure ülekaaluga kinni pannud Marten Kivend hüppas hea emotsiooniga teivast kaks meetrit ja 35 sentimeetrit. Ülenurme Gümnaasiumi 11aastane õpilane kogus kaks alavõitu. Ta oli pea 32-meetrise heitega parim kettaringis ning näitas nobedaimat aega tehnilises 60 meetri tõkkejooksus, läbides Jõhvi staadionil viit tõket rünnates distantsi 9,58 sekundiga ja näitas ka head pöida nii kaugus- kui kõrgushüppes.

"Ma olin päris üllatunud, et tuli kaugus 4.99. Ma mäletan, et kui oli üksikalade etapil kaugushüpe, siis ütlesin intervjuus, et hüppan siis finaalis viis meetrit ära, aga nüüd jäi üks sentimeeter veel puudu," naeris Kivend.

Kuni 12-aastased mitmevõistlejad TV 10 Olümpiastarti finaaletapil Jõhvis, keskel Oskar Kollo (nr 4), paremal Marten Kivend Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

Viimase ala, 1000 meetrit, läbis Marten juba rahulikult 3.37,91-ga, sest võit oli kindlalt taskus. Üheksa alaga kogus ta 5771 punkti. Lähimat rivaali edestas treener Liina Remmeli õpilane 661 punktiga. "Tundub, et kõik on nüüd tehtud ja päris hästi läks, et päris pika puuga olin ees," sõnas Kivend.

"Ma olen väga rahul ja väga õnnelik, sest kogu hooaeg on näidanud, et ta on seda võitu väärt. Ta tegi ilusti kõik alad ära ja punktisumma oli ka selline, mis vääriski esikohta," arvas treener Remmel.

Nooremate poiste üheksavõistluse võitjale andis Pippi Lotta Enok üle tõukeratta. Selle auhinna paneb Marten, kelle isa Toomas Kivend on saanud sarjas mitmevõistluses teise koha, kohe käiku. "Kuna mul läks oma tõukeratas just katki ja kasutasin isa oma, et kooli minna, siis nüüd saan sellega sõita!" sõnas noor kergejõustiklane.

Mitmevõistluse teise kohaga tõusis nüüd pildile 12-aastane Ragnar Kurm Lümanda Põhikoolist. Varem tennist ja ujumist harrastanud saarlane sai alavõidu kõrgushüppes 1.48 ületamisega. Tema treener on Virge Treiel, kes ainsana võitnud TV 10 Olümpiastarti sarjas viiel aastal finaalis mitmevõistluse. Parimad punktid võttis Ragnar 60 meetri tõkkejooksus näidatud 9,97 sekundi eest.

"Jooks läks väga hästi ja see aeg peaks olema minu isiklik rekord. Trennis oleme teinud tavaliselt kõrgemate tõketega," sõnas Kurm, kes peab enda trumpaladeks kõrgus- ja kaugushüpet.

Kuni 12-aastaste poiste mitmevõistluse pjedestaal TV 10 Olümpiastarti hooaja finaalil Jõhvis Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

Kolmanda koha sai üheksavõistluses Sebastian Tauts, kes õpib Marten Kivendiga koos Ülenurme Gümnaasiumis. Sebastian noppis alavõidu 60 meetri sprindis 8,41 sekundiga. "Kuuskümmend läks väga hästi, teivas oleks võinud minna paremini aga ei tulnud seekord. Äkki see oli kolmas kord mu elus, kui ma üldse teivashüppes võistlesin," ütles ta.

Mitmevõistluse neljas oli FC Tiigrites jalgpalli mängiv ja ka kergejõustikutreeningutel käiv Oskar Kollo Jakob Westholmi Gümnaasiumist. Hüpetes isiklikke rekordeid püstitanud Kollo sai alavõidu kauguses 5.07 peale kandunud hüppega.

"Mul oli väga hea meel siia tulla, sest see on minu teine aasta TV 10 sarjas ja tahtsin väga mitmevõistluse finaalis võistelda. Kaugushüpe õnnestus avapäeval üllatavalt hästi," kommenteeris Kollo oma võistlust.

Kuus esimest pääsesid autasustamisele, viienda koha sai Mihkel Liblik Laagri Koolist ning kuuenda palliviskes ja kuulitõukes säranud Risto Rajasaar Toila Gümnaasiumist. Napilt jäi kuue hulgast välja Keijo Kalja Tõrva Gümnaasiumist. Mitmevõistluse lõpetas Jõhvis 41 kuni 12-aastast poissi.

Sarjas nooremate poiste üheksavõistluse võitnud sportlastest on jõudnud kergejõustiku tiitlivõistlustele Hans-Christian Hausenberg, Kristjan Rosenberg, Kristjan Rahnu, Aivo Normak ja Valter Külvet.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp toimub 7. detsembril Võrus, kus põhialaks on 60 meetri sprint. Koolivõistkondade registreerimise infot ja sarja reegleid on võimalik lugeda SIIT. Vabariiklikud etapid jõuavad taaskord ka saadetena teleekraanile.