Lennujaamas lõksus olnud ja mängimisest loobunud Nigeeriale määrati siiski võit

Nigeeria koondislasi kandnud lennuk pidi 13. oktoobril maanduma Liibüa suuruselt teises linnas Benghazis, kuid selle asemel suunati lennuk hoopis Al Abraqi lennujaama, mis asus esialgsest sihtkohast ligemale 230 kilomeetri kaugusel. Nigeeria koondis oli pea 16 tundi selles lennujaamas lõksus.

Nigeerlaste teatel ei saanud nad selle aja jooksul süüa ja neil puudu ligipääs veele, lisaks ei proovinudki keegi Liibüa ametnikest nendega ühendust võtta. Seetõttu otsustasidki nigeerlased koju tagasi pöörduda ja planeeritud kohtumist boikoteerida.

Aafrika jalgpalliliidu (CAF) distsiplinaarkomisjon leidsid, et Liibüa jalgpalliliit rikkus võistlustingimusi, mille kohaselt tuleb võõrustajal külalismeeskond korralikult vastu võtta, aidata neid riiki sisenemisel ning organiseerida neile ka bussitransport. CAF otsustas seetõttu määrata Nigeeriale 3:0 võit ja sellega ka kolm võidupunkti, lisaks määrati Liibüale 50 000 dollari suurune rahatrahv.

CAF-i otsus tähendab, et Nigeeria on nüüd Rahvuste karika finaalturniirile kvalifitseerumisele väga lähedal. Nigeeria on D-alagrupis kümne punktiga esimene ja teine on Benin kuue punktiga, grupi kaks paremat pääsevadki finaalturniirile. Jäänud on veel kaks mänguvooru – Nigeeria kohtub eelviimases matšis võõrsil Beniniga ja viimases mängus võõrustab Rwandat.