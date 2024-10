Lennujaama lõksu jäetud Nigeeria jalgpallikoondis loobus mängimast

Nigeeria koondislasi kandnud lennuk pidi pühapäeval maanduma Liibüa suuruselt teises linnas Benghazis, kuid selle asemel suunati lennuk hoopis Al Abraqi lennujaama, mis asub esialgsest sihtkohast ligemale 230 kilomeetri kaugusel.

Nigeeria koondise kapteni William Troost-Ekongi sõnul lukustati külalismeeskond Al Abraqi lennujaama kinni ning nad jäeti telefoniühenduse, söögi ja joogita. "Liibüa valitsus tühistas ilma ühegi põhjuseta meie maandumise Benghazis. Nad lukutasid meid lennujaama. Kõik selleks, et mängida meiega mõttemänge," kirjutas Troost-Ekong esmaspäeva hommikul ühismeedias.

"Ma olen varemgi Aafrikas võõrsil mängides igast asju kogenud, kuid praegune olukord on häbiväärne. Isegi meie tuneeslasest piloot polnud midagi sellist varem näinud. Lennumeeskond üritas öömaja leida, kuid kõik hotellid ütlesid neile ära. Lõpuks lubati piloodil hotelli minna, kuid tema nigeerlastest meeskonnaliikmetel mitte. Praegu nad magavad lennukis," lisas Troost-Ekong.

Pärastlõuna paiku teatas Troost-Ekong ühismeedias, et Nigeeria koondisele anti roheline tuli Liibüast lahkuda ning õhtuks jõuti tagasi kodumaale.

BACK HOME SAFE & SOUND.



Proud of this team, NAIJA SPIRIT can't be broken.

Throw at us what you want, it's in our blood to overcome. Ive seen a lot in my 10 years with this group, but nothing like this, an experience that has brought us even closer TOGETHER. pic.twitter.com/AwGw4aQW2y