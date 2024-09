HC Panter jätkas Balti liigas kindla võiduga

Panteril läks kodupubliku ees avavärava viskamiseks aega 13 minutit ja 21 sekundit, kui Saveli Novikov nad juhtima viis. Teisel kolmandikul paisus edu neljale väravale, kui Tomi-Petteri Ansio, Niko Kivelä ja Rasmus Kiik tabamuseni jõudsid.

Otsustaval perioodil viskas Ansio veel ühe ning viis Panteri viiega juhtima, kuid Prizma sai siis tabloole. Andre Linde taastas viieväravalise edu, kuid Prizma leidis enne mängu lõppu siiski ühe tabamuse veel ning kohtumine lõppes Panteri 6:2 (1:0, 3:0, 2:2) võiduga.

Linde andis kolmele väravale tulemusliku söödu ning viskas ise ühe, Nikita Puzakov andis kahele väravale söödu ning ühe värava viskamises lõid veel kaasa Roland Luht ja Daniil Fursa.

Panter on pidanud Optibet hokiliigas viis kohtumist ja kaotanud vaid ühe. Nelja võiduga (kaks lisaajal) on ainus Eesti klubi kogunud kaheksa punkti, millega on Panter liigatabelis esikohal, kuid ükski teine klubi pole viit mängu pidanud.

Panter jätkab hooaega pühapäeval kodujääl 7BET Hockey Punksi vastu.