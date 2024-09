Uus plaan: San Siro kõrvale rajatakse uus areen

San Siro nime all tuntud Giuseppe Meazza staadion on ehitatud peaaegu sada aastat tagasi ja tegemist on nii Milani kui ka Interi kodustaadioniga. Viimase plaani kohaselt kavatsesid klubid seda ühiselt renoveerida, aga on nüüd vastavast ideest loobunud.

"Pärast põhjalikku analüüsi jõudsid klubid järeldusele, et staadioni ei saa taskukohasel viisil renoveerida... nad ei pea seda teostatavaks," lausus linnapea Sala pärast kohtumist mõlema klubi esindajatega. "Nad on läinud tagasi idee juurde ehitada San Siro piirkonnas uus staadion."

San Siro asemele taheti uut modernset ühist staadioni majanduslikel kaalutlustel, kuna senine areen on tänapäevaste ootuste mõistes vananenud, aga läbirääkimised omaniku staatuses oleva linnaga takerdusid poliitilise vastuseisu ja muinsuskaitsenõuete taha. Vahepeal sooviti äärelinna rajada mõlema klubi jaoks eraldi staadionid, kuid viimasel ajal oli laual siiski mõte vana staadioni renoveerimise kohta.

"See on pikk lugu ja mul sellest kahju, aga Itaaliasse ei ole lihtne staadioni ehitada," võttis Sala senise saaga kokku.

Kõige viimase kava kohaselt plaanivad klubid osta San Siro ümber maid kokku, et neile uus nüüdisaegne staadion rajada. Selle käigus saaks klubid ka linna asemel vana San Siro omanikuks ja staadion jääks teistsuguses funktsioonis alles. Eelnevalt tuleb teha aga täpsem finantsanalüüs ja panna paika tehingu ajakava.

Itaalia suurim staadion mahutab enam kui 80 000 pealtvaatajat ning on võõrustanud aastakümnete jooksel mitmeid tähtsaid mänge ja turniire. Ülejärgmisel aastal korraldatakse seal ka Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängude avatseremoonia.