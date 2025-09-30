X!

Milan ja Inter said linnavõimudelt rohelise tule

San Siro nime all tuntud Giuseppe Meazza staadion.
San Siro nime all tuntud Giuseppe Meazza staadion. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Milano linnavolikogu kiitis teisipäeval heaks Itaalia suurima staadioni Giuseppe Meazza (San Siro) ja seda ümbritsevate maade müümise linna jalgpalliklubidele Milanile ja Interile.

Milan ja Inter on ligi saja aasta vanust staadionit jaganud juba 1947. aastast ja otsinud üheskoos sellele alternatiive alates 2019. aastast.

Milano linnavolikogu kiitis müügitehingu heaks pärast 12 tundi kestnud arutelu ning otsus langetati napi häälteenamusega – 24 poolt ja 20 vastu.

Klubid peavad kahe peale välja käima 197 miljonit eurot ning tehing tuleb lõpule viia enne 10. novembrit, sest just sel kuupäeval möödub 70 aastat teise tribüünitasandi valmimisest, mis viiks staadioni muinsuskaitse alla.

Kuigi Milan ja Inter on kaasaegset mängupaika soovinud juba alates 2019. aastast, siis projektile olid vastu nii mitmed mõjukad poliitikud kui ka kodanikeühendused, kes soovisid säilitada Itaalia jalgpalli nn pühakoda.

Detailplaneeringu järgi jääks ikoonilisest areenist alles umbes kümnendik, ülejäänud läheb lammutamisele. Ehitus- ja lammutustöödega ei alustata enne järgmist aastat, sest San Siro võõrustab veebruarikuus Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremooniat.

Uus staadion peaks valmima 2032. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks, mida Itaalia korraldab koos Türgiga. 

Praeguseks ei ole veel teada, kus Milan ja Inter hakkavad ehitustööde ajal kodumänge pidama.

Toimetaja: Henrik Laever

