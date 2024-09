Treier: tean, mida peab mänguminutite saamiseks tegema

Turniiri kolmanda koha mängus saadi Kalev/Cramost kindlalt jagu. Treier teenis korralikult mänguminuteid, kuigi piirdus nelja punktiga.

"Võib rahul olla, aga Cramo näitas meile meie nõrgad punktid ka kätte. Nad võtsid vist 23 ründelauda või midagi sellist. Mängud Bilbao ja Cramo vastu tulid meile kasuks. [Näitasid], milles tuleb paremaks saada, milles tuleb veel kõvasti trenni teha," ütles Treier ERR-ile.

Tema enda punktisaak siiski väga suur ei olnud. "Täna oli selline päev - juhtub. Ei lähe visked, aga see-eest muude asjadega sain paremini hakkama kui eile."

"Ma olen küll meie peatreeneriga rääkinud, mida ta mult ootab. Ma tean, mida pean tegema, et võimalikult palju mänguminuteid saada."

Treieri sõnul on ta ilusti meeskonda sulandunud. "Meil ei ole need rollid veel väga hästi paigas. Oleme vaid kolm nädalat trenni teinud. Meil on kaks nädalat aega, siis on juba karika peale. Peame sellest aru saama ja edasi arenema."

Kuidas on konkurents just tema väikse ääre positsioonile? "Kunagi ei tea. Paberi peal ilmselt väga suur ei saa see olema. Eelmised hooajad oli asi hullem. Meil on universaalsed mängijad, kes saavad mõlema positsiooni peal mängida," vastas Treier.

"Deane Williams saab väga hästi kahe, kolme, nelja peal hakkama. Ja nii edasi. Poolakast peatreener - ta on väga taktikaline treener, kel meeldib proovida ka igasugu erinevaid kaitseformatsioone. Kõike võib juhtuda."

Napoli eesmärki algaval hooajal ta avaldada ei taha. "Oleme jalgadega maa peal. Teame, et me ei ole kõige suurema budget'iga [eelarvega - ERR] võistkond meie liigas. Esiteks on vaja püsima jääda. Vaatame ka play-off'i poole. Samas tean, et ükski mäng ei lähe kaotama."