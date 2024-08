Pesapallilegendi särgist sai aegade kalleim spordimeene

Eelmine rekordsumma pärines 2022. aastast, kui samas oksjonimajas läks 12,6 miljoni dollari eest kaubaks ideaalses seisukorras Mickey Mantle'i pesapallikaart.

Dallases asuva Heritage'i oksjonimaja direktor Chris Ivy võrdles Ruthi särki maailmakuulsa maali Mona Lisaga. "See on kõige olulisem Ameerika spordimeene, mida on kunagi oksjonil müüdud. Kui see oleks kunstiteos, siis oleks see nagu Mona Lisa ostmine."

Kalleim mänguvorm oli seni Michael Jordani särk 1998. aasta NBA finaalseeriast, mis müüdi tunamullu 10,1 miljoni dollari eest.

Ruth kandis kõnealust särki 1932. aasta MLB finaalseeria kolmandas mängus Chicago Cubsi vastu. Ruth olevat enne löömist käežestiga ennustanud oma home run'i, mis jäi kohtumise viimaseks ja aitas tema leivaisal New York Yankeesil 7:5 võita.

Kuna Ruth oli pesapalli kuldajastu suurim staar ja võitis oma seitsmest meistritiitlist viimase 1932. aastal, sai tema käežestist USA spordikultuuri üks ikoonilisemaid hetki.