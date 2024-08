Hispaanias debüteerinud Hein: olen palju aega veetnud keeleõpperakenduses

Londoni Arsenalist laenulepinguga Hispaaniasse saadetud 22-aastane Hein ning uus koduklubi Valladolid teenisid hooaja esimeses mängus kolm võidupunkti ning tegi seda nullimänguga.

Väravavaht ütles, et esimese eestlasena Hispaania kõrgliigas mängimine tähendab tema jaoks palju, kuid ärevuseks põhjust polnud. "Kui sinna juba kohale jõudnud, siis miks sellel hetkel närveerida või stressata? Nautisin igat hetke ja oli väga äge õhtu," ütles ta.

Valladolid dikteeris avapoolajal mängutempot ning läks kohtumist 23. minutil juhtima. Espanyol sai teisel poolajal veidi hoogu sisse, kuid saatis mängu jooksul raamide vahele vaid kaks palli, mis olid eestlasel ilusti kontrolli all. Kas Hein oleks tahtnud veidi rohkem tööd?

"Lihtne vastata, nullimäng taga. Mul ei ole vahet, mis seal mängus juhtus, kõige tähtsam on null taga ja kolm punkti. Siit saime hea alguse, saame edasi minna," jäi ta vastusega konkreetseks. "Oli vaja saada see hea algus, see oli väga tähtis meie jaoks."

Karl Jakob Hein hoidis 22000 fänni toel seljataguse puhtana Autor/allikas: X/@realvalladolid

Ta ütles, et klubiga temale asetatud ootustest väga palju juttu pole olnud. "Ootus on nii minupoolne kui klubipoolne, et kui ma võimaluse saan ja mulle võimalus antakse, siis olla valmis ja teha oma tööd. Kui mind siia võeti, siis eeldatakse ja ma ka endalt eeldan, et ma oma tööd hästi teen," sõnas ta.

Üks ootus on aga see, et pikalt Inglismaal elanud Hein õpiks kohaliku keele ära. "Heameelega õpin. Olen palju aega veetnud Duolingo [keeleõppe] rakenduses, samuti hakkan õpetajaga eratunde tegema regulaarselt. Kindlasti õpin keelt ja sulandun kultuuri," ütles ta.

"Siin on palju mängijaid ja meeskonnaliikmeid, kes räägivad ka väga hästi inglise keelt. Nii enda kui tiimi huvides kindlasti õpin selle hispaania keele ka selgeks."

Viimastel aastatel pigem kõrgliiga väljalangemistsooni lähistel mänginud klubi langes mullu esiliigasse, kuid alustas tänavust hooaega LaLigas hästi, sest on vaid üks neljast meeskonnast, kes avavoorus võidu teenis. Hooaeg jätkub pühapäeval, kui on vaja külla sõita võimsale Madridi Realile.

Kuidas väljakutse Heinale kõlab? "Kõlab väga hästi. Üks ajalooliselt võimsamaid klubisi on vastas ja teeme hea nädala ettevalmistust ja paneme ennast valmis väljakutseks," vastas ta.