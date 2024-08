Lauatennise kõlavaim nimi võitis juba kuuenda olümpiakulla

Hiina koondis võitis Pariisi olümpiamängudel meeskondliku lauatenniseturniiri ja on alistamatuks jäänud kõigil viiel korral, mil see mänguliik OM-i kavva kuulunud. Lauatenniselegend Ma Long sai kaela oma kuuenda olümpiakulla.

Võistkondlikul turniiril lõi kaasa ka kõigi aegade parimaks lauatennisistiks peetav 35-aastane Ma Long, kes üksikmängus Pariisis kaasa ei teinud. Long ja Wang Chuqin alustasidki kullamatši Anton Källbergi ja Kristian Karlssoni 3:2 alistamisega (8:11, 11:4, 11:3, 6:11, 11:7).

Üksikmänguturniiri finaali korduskohtumises oli Fan Zhendong taas Truls Möregardhist parem, seekord suutis rootslane võita aga kaks setti. Fani 3:2 (10:12, 11:8, 11:9, 11:13, 11:5) võit viis Hiina kaks-null ette ning viimaseks jäänud kolmandas vastasseisus sai üksikmänguturniiri maailma esinumbrina alustanud, kuid teises ringis Möregardhilt šokk-kaotuse saanud Wang Karlssonist 3:2 (11:9, 11:5, 10:12, 10:12, 11:2) jagu ja tõi nii Hiinale kindla 3:0 üldvõidu.

Hiina mehed pole alates 2008. aastast, mil meeskondlik turniir olümpiamängudel kavva võeti, veel kullast ilma jäänud. Viiest korrast kolmel on finaalis alistatud Euroopa meeskond, nii 2008 kui 2021 alistati Saksamaa kolmik. Lauatenniselegend Ma Long võitis Pariisist oma karjääri kuuenda olümpiakulla, meeskondlikus arvestuses oli see talle neljandaks järjestikuseks OM-triumfiks. Veel kolm Hiina lauatennisisti on karjääri jooksul saanud neli olümpiakulda.

Pronksimatšis oli võõrustaja Prantsusmaa 3:2 üle kolme aasta eest pronksi ja Rios hõbeda saanud Jaapanist. Simon Gauzy ja Alexis Lebrun alistasid paarismängus Hiroto Shinozuka - Shunsuke Togami ja üksikmängus pronksi võitnud Felix Lebrun oli Tomokazu Harimotost üle 3:2 (11:13, 11:4, 9:11, 11:6, 12:10), ent jaapanlased võitlesid välja viigi.

Togami oli 3:1 üle Alexis Lebrunist ja Harimoto seejärel sama skooriga Gauzyst, otsustavas kohtumises tõi korraldajate kastanid tulest alles 17-aastane, kuid juba maailma absoluutsesse paremikku kuuluv Felix Lebrun, kes alistas 3:1 (11:7, 11:7, 12:14, 13:11) Shinozuka.