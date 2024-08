Rootslasest üllataja ei suutnud hiinlaste ülevõimu murda

Teise asetusega Zhendong sai kullalahingus koondskooriga 4:1 (7:11, 11:9, 11:9, 11:8, 11:8) jagu 19. paigutusega rootslasest Truls Möregaardhist. Hiinlane teenis oma teise individuaalse olümpiamedali – Tokyo mängudel pidi ta finaalis tunnistama kaasmaalase Ma Longi paremust.

22-aastase Möregaardhi olümpiaturniir õnnestus üle ootuste hästi. Maailma edetabelis 26. real paiknev rootslane kukutas teel finaali konkurentsist välja mitu nimekat vastast, teiste seas maailma esinumbri hiinlase Wang Chuqini.

"Ma mängisin finaalis paremini kui teises ringis maailma esireketi vastu. Proovisin kõike, aga täna polnud võimalik midagi rohkem välja pigistada, nii et hõbemedal tundub igati õiglane. Fan vääris kuldmedalit, mina ei kahetse midagi," sõnas Möregaardh kullamatši järel.

Pronksmedali sai kaela prantslane Felix Lebrun, kes oli kolmanda koha mängus 4:0 (11:6, 12:10, 11:7, 11:6) üle brasiillasest Hugo Calderanost.

