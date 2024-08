Õiglane: pean pikemalt aja maha võtma ja enda kehal puhata laskma

Õiglane teadis juba enne olümpiamänge, et soovib peale enda võistlust minna vaatama meeste teivashüppe finaali, kus rootslane Armand Duplantis püstitas uue maailmarekordi.

"Ma isegi enne olümpiamänge vaatasin, et peale enda võistlust tahaks kindlasti teda (Duplantist) vaatama minna. Roomas käisin ka vaatamas ning see oli väga äge vaatepilt. Seal ta küll maailmarekordit ei hüpanud, aga seekord sain seda oma silmaga näha ja see oli täitsa midagi pöörast. Kõik muud alad olid staadionil lõppenud ja sellist lärmi, mis seal kohapeal oli, ei ole ma kunagi ise kogenud," rääkis Õiglane.

"Varem olen käinud küll mõnel kontserdil, kus on ka väga palju inimesi, aga see oli midagi täitsa teistsugust. Euroopa publik on üleüldse väga kergejõustiku lembeline ja nad armastavad kergejõustiku ning prantslased hindavad seda. Kergejõustik olümpial on väga tähtis ja vägev," lisas eestlane.

Õiglase olümpiamängude viiendas kohas mängis olulist rolli Pariisis olev publik. "Mina ammutasin enda motivatsiooni juba esimesel päeval, sest mul pole enne hommikuses kavas nii palju inimesi mitte ühelgi kümnevõistlusel olnud. See oli juba väga suur motivatsiooni laks. Nii esimesel kui ka teisel hommikul, kõik sessioonid olid väga lahedad," kommenteeris Õiglane enda võistlust.

Janek Õiglane võtab peale olümpiat treenimisest pikema pausi. "Sportimist ma ikka jätkan, see ei lõppe, aga ma ei tea, kui kaua see kestab. Enda füsioterapeudi Risto Jamnesega sai räägitud, et järgmine trenn toimub alles kolme kuu pärast," ütles eestlane.

"Ma pean pikemalt aja maha võtma ja enda kehal puhata laskma, sest järgmine hooaeg on raske tulemas. Selleks on vaja olla täielikult taastunud ja valmis, sest järgmise aasta septembris on alles maailmameistrivõistlused ja seetõttu ma võin natukene pikemalt puhata," täpsustas Janek Õiglane.