GALERII | Surf OM-il: kõrgust hüppav vaal ja õhus hõljuv superstaar

Kindlasti jäävad Pariisi mängud meelde fotograafile Jerome Brouillet'le, kelle foto otsekui õhus hõljuvast ja vee kohal kõndivast Brasiilia surfistaarist Gabriel Medinast on nende olümpiamängude üheks silmapaistvamaks kaadriks ja prantslasele toonud kuulsust üle kogu maailma.

Teahupoʻos töötasid võistlust kajastanud fotograafid kahes meediapaadis ja Brouillet'l oli ametikaaslaste ees selge eelis: surfile spetsialiseerunud fotograaf kolis kümme aastat tagasi Marseille'ist Tahitile ning valmistus viimased aastad just Pariisi mängude jäädvustamiseks.

"Kui kõik tingimused on täidetud - ilm, lained, valgus, kui paat on õiges positsioonis ja sina tead, kuidas kaamerat kasutada, saab Teahupo'os surfist väga ilusaid pilte. Kõik muu on kogemus, ajastus ja veidi õnne. See eristabki head fotot suurepärasest fotost," selgitas Brouillet Time'ile Tahitil tehtud tööd.

Kui lisaks inimestele esindavad olümpiamängudel loomariiki ka hobused, siis teisipäeval jälgis Teahupoʻos melu ka üks vaal. Surfivõistlustele tal kohta ei ole, aga Brouillet püüdis naiste poolfinaali ajal vaala kaadrisse hetkel, mil ta teeks Stade de France'il silmad ette kõigile kõrgushüppajatele.