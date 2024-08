Tahiti surfar jättis kuldmedali kodusaarele

OM-i surfivõistlus peeti Pariisist 16 000 kilomeetri kaugusel Prantsuse Polüneesias, sest kui mandri-Euroopas on suvekuudel meri tüüne, tekitavad Vaikse ookeani lõunaosa talvetormid ummiklainetust, mis pakub Teahupoʻo unikaalse asukoha tõttu korallrahul surfamiseks ideaalseid laineid.

22-aastane Teahupoʻos üles kasvanud Vaast näitaski koduküla vetes pea ideaalset lauataltsutamist ning kogus kullasõidus 17,67 punkti. Hõbeda saanud austraallase Jack Robinsoni tulemus oli 7,83; pronks läks enam kui 14 miljoni Instagrami jälgijaga Brasiilia surfikuulsusele Gabriel Medinale.

"See on unistuse täitumiseks. Ma ei suuda uskuda, et tegin ajalugu: nii enda, kõigi tahitilaste, Polüneesia ja Prantsusmaa jaoks. Nii palju meie inimesi surfab ja see on osa meie kultuurist. Mul on uhke öelda, et surf sündiski Polüneesias ja seega tähendab see minu jaoks palju," rääkis Vaast võidu järel.

Keerulisemates tingimustes peetud naiste finaalis kogus ameeriklanna Caroline Marks 10,50 punkti Brasiiliat esindava Tatiana Weston-Webbi 10,33 vastu. Pronksi jättis Prantsusmaale Johanne Defay.

Miks on Teahupo'o lained viimasel paarikümnel aastal surfarite seas nii populaarseks saanud, on võimalik näha Reutersi huvitavalt lahendatud loost.