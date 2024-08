Alcaraz marssis võimsa võiduga finaali

Teise paigutusega Alcaraz loovutas 13. asetusega vastasele vaid kaks geimi, teenides 6:1, 6:1 võidu tunni ja 15 minutiga.

Mõlemad setid kulgesid sarnase stsenaariumiga, kus Auger-Aliassime võitis oma esimese servigeimi, kuid kaotas seejärel vastavalt kuus ja viis geimi järjest.

Kaks ässa servinud Alcaraz võitis oma esimeselt servilt 77 ja teiselt 69 protsenti punktidest, Auger-Aliassime näitajad olid vastavalt 60 ja 20. Võitja sai kirja 12 äralööki ja 13 lihtviga, vastane tegi viis äralööki ja 23 lihtviga.

Alcarazist sai 21 aasta ja 89 päeva vanuselt noorim meesüksikmängu finalist pärast tennise olümpiakavva naasmist 1988. aastal.

Ühtlasi on ta neljas hispaanlane, kes olümpiamängudel meesüksikmängus finaali jõudnud. Varem on sellega hakkama saanud Jordi Arrese (1992), Sergi Bruguera (1996) ja Rafael Nadal (2008). Ainsana suutis neist kulla võita Nadal.

Alcaraz kohtub kullamängus serblase Novak Djokovici (ATP 2.) ja itaallase Lorenzo Musetti (ATP 16.) vahelise matši võitjaga.

