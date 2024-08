Pihela olümpiadebüüdi eel: loodan üle 1.90 hüpata

Kolm nädalat enne Pariisi olümpiamänge püstitas Pihela Valmieras toimunud Balti võistkondlikel meistrivõistlustel senise hooaja tippmargi, kui ületas 1.90. 20-aastase kõrgushüppaja isiklikuks rekordiks on mullu Pärnus ületatud 1.92.

"Pärast Balti matši läksime kolmeks nädalaks Käärikule, see sujus väga ilusti, ilma suuremate tagasilöökideta ning arvan, et olen saanud väga ilusti ette valmistuda. Loodan ka homme üle 1.90 hüpata," sõnas Pihela ERR-ile.

Eesti aja järgi kell 11.15 algaval reedesel kvalifikatsioonivõistlusel viib pühapäevasesse finaali 1.97 ületamine, kuigi eestlanna sõnul seda ilmselt vaja ei lähe.

"Arvestades kõrgushüppe selle hooaja taset, arvan, et see on täiesti normaalne. Ma ei usu, et seda läheb kvalifikatsioonis vaja, ma arvan, et 1.95-st piisab ja mõned saavad ka 1.92-ga edasi," sõnas ta.

Kindlaks kullasoosikuks on Pariisis kolm nädalat tagasi pea 40 aastat püsinud senise maailmarekordi 2.10 peale viinud Jaroslava Mahutšihh, kahest meetrist on tänavu üle saanud ka Nicola Olyslagers, Lamara Distin, Rachel Glenn ning venelanna Natalja Spiridonova, keda olümpial pole. 1.97 on ületanud veel üheksa naist.