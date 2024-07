Kuuba: vastane teadis täpselt, kuhu ma järgmise löögi suunan

"Hetkel ma ei ole rahul. Tean, et olen suuteline paremaks. Eriti kui lõppskoori järgi vaadata, siis tundub see mäng väga ühepoolne. Seal olid mõned head pallivahetused ja mõned positiivsed asja veel, mida tulevikku kaasa võtta, aga üldpilti vaadates on ikkagi raske rahul olla," nentis Kuuba intervjuus ERR-ile.

Kuubale avaldas muljet Sindhu löögikvaliteet ja kiirus. "Kohe kui minu löögid pole kvaliteetsed, näiteks tõsted, siis karistavad sellised mängijad need kohe ära. Eriti just Sindhu, kellel on naiste seas üks tugevamaid ja paremaid nurgaga ründelööke. Tal on nii hea variatsioon löökidest, et ma jään kohe surve alla. Ühe palli ehk võtan kaitses ära, aga järgmised kaks-kolm on juba rasked. Siis olen temast juba iga sammuga maas."

"Pluss ta luges mitmel korral mängu nii hästi, et teadis täpselt, kuhu ma järgmise löögi suunan," jätkas Kuuba. "Minul on liiga vähe variatsiooni löökides. See saab kõik alguse jalgade tööst ja kuna ma pole nii kiire tempoga, siis polegi mul enam valikut, kuhu enda lööke suunata."

Teist korda olümpiamängudel osalenud Kuuba lisas, et Tokyo mängud olid tema jaoks raskemad. "Kui vaadata seda kvalifikatsiooniperioodi ja kogu võistlust, siis ütleksin, et Tokyo kvalifikatsioon oli natukene raskem. Keskmise taseme poolest olin Tokyos kehvem. Selge see, et kvalifikatsiooni perioodi alguses oli minu tervis heas seisus, ma mängisin oma elu parimat sulgpalli, aga nüüd viimased pool aastat ei läinud ettevalmistus nii nagu tahtsin. Seega minu üleüldine mänguvorm oli Pariisis kehvem, sest mängupraktikat oli enne olümpiat vähem."