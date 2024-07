Seine'i jõgi läbis vajalikud testid, triatlonid saavad alata

Pariisi linn teatas juba mitu aastat tagasi, et plaanib Seine'i jõe esmalt olümpiamängudeks, aga järgmisest aastast ka linnaelanikele ujumiskõlblikuks teha. Linn investeeris jõe puhastamisse ligi poolteist miljardit eurot ning rajas hiiglasliku veereservuaari, et kolibakteri levikut piirata.

Jõe veekvaliteet on aga parajalt kõikunud ja iga hea uudise kohta on linn saanud ka halva, kuid Pariis on olnud märkimisväärselt enesekindel, et jõgi siiski kannatab ujumist.

Teisipäeval võetud proovidest avastati, et jõgi on bakteritest piisavalt puhas, et triatloni ujumisdistants seal pidada.

Esmalt teisipäeva peale planeeritud meeste triatlonivõistlus lükati veekvaliteedi tõttu kolmapäevale, kuid esmalt saab kell 9.00 alguse naiste võistlus, mehed asuvad võistlustulle kell 11.45.