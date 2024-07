Nelis-Naukas: loomulikult on neljas koht jama, aga tehke järgi!

Seejuures turniiri kolmes esimeses matšis sai Differt just lisaajal vastasest otsustava torkega jagu. "Panime sama plaani, mis oli kolm esimest matši. Rohkem torke peale vehelda. Kongiga hakkasime läbi relva vehklema. See ei tööta," lausus Differti treener Helen Nelis-Naukas ERR-ile.

Üheskoos proovi võtta õppust poolfinaalist, kui prantslanna Auriane Mallo-Breton sai Muharist kindlalt jagu. "Okei, Mallo on pikem, aga Mallo lihtsalt torkas. Ma ütlesin talle, et tee lihtsalt pete ja torge, sammu pealt. Aga kogu aeg ei tulnud välja. Tegi, siis ei teinud, tegi, siis ei teinud. Siis äkki reageeris ja võttis hoopis kaitse," lausus Nelis-Naukas.

"Ma ei tea, mis see põhjus on, miks ta ei suutnud seda plaani lõplikult ellu viia, mis ma talle tegelikult välja mõtlesin," ei mõista juhendaja. "Ta peab ise analüüsima. Aga ma küsisin, miks sa otsustavas ootama jäid. Sa tead, et kumb enne tuleb, see torkab ära. Aga ta otsustas enne kui sina - oligi korras!"

Nelis-Naukase arvates jääb napp medalita jäämine tal ilmselt kripeldama. "Ma tahan vastuseid. Miks ei saanud selles situatsioonis, selle situatsioonis? Miks ei suutnud teha neid asju, mis olid plaanis. Loomulikult ma ütlen, et neljas koht on jama, aga tehke järgi! Treenerina ütlen, et ilmselt jään seda elu lõpuni põdema, et ei tulnud medalit."