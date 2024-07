ERR Pariisis | Karis: pidime mitu tiiru ümber maja tegema, et viimast torget näha

"Mina ise ei taju, aga seda peab sportlaste käest küsima, palju presidendi juuresolek... kas see tõstab või langetab nende toonust," lausus ta ERR-ile. "Ma olen suhteliselt ettevaatlik. Sportlase jaoks üldiselt iga segav faktor ei ole väga hea."

Karis sõnas laupäeval, et ei ole veel väga palju võistlusi näinud. "On olnud ametlikud kohustused, mida on vaja teha ja rääkida teiste kolleegidega. Spordivõistlustest alustasime sõudmisega... tõsi, meie sportlased sel korral edasi ei saanud, aga loodame, et vaheetapist saavad edasi nagu ka varasematel aastatel on nad sealt kaugemale jõudnud," ütles ta.

Intervjuu Karisega sündis aga juba vehklemissaalis, kuhu staatusest hoolimata ei olnudki nii kerge jõuda. "Ega president ei ole mingi erand. Olümpiamängude kontekstis on kõik võrdsed. Ka siia jõuda ja viimast torget näha - pidime ikka mitu tiiru ümber maja tegema. Lõpuks leidsime ka mitte otsetee, vaid läbi tagahoovi."

Riigijuhtide viibimine olümpiamängudel aitab Karise arvates maailmarahule siiski kaasa. "Ka nendel vastuvõttudel, kus käisime... riigid, kes muidu on vaenujalal - riigijuhid suhtlevad, räägivad omavahel," lausus ta.

"Loodame, et see aitab natuke neid konflikte vähendada või ära hoida. See on hoopis teine atmosfäär. Siin ei ole jutupunktid, mida peab rääkima. Püütakse rääkida inimlikul viisil ja poliitilisi küsimusi inimlikult lahendada."