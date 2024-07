GALERII | Pariisi olümpiamängud algasid suurejoonelise avatseremooniaga

Austerlitzi sillalt alanud avatseremoonia kulges mööda Seine'i jõge kuni Trocaderoni, kus pidasid kõne rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach, olümpiamängude korraldustiimi pealik Tony Estanguet ning Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Seejärel anti olümpiatõotus, heisati olümpialipp ning siis toodi lavale olümpiatõrvik, mis anti legendaarse jalgpalluri Zinedine Zidane'i kätte. Tema andis selle edasi Prantsusmaa tenniseväljakutel säranud Rafael Nadalile, misjärel rändas tõrvik koos Serena Williamsi, Carl Lewise ja Nadia Comaneciga mööda jõge Louvre'i suunas.

Seal võttis tõrviku olümpiatule vastu Amelie Mauresmo, kes andis selle edasi Tony Parkerile, misjärel kandis tuld Prantsusmaa paralümpiakomitee president Marie-Amelie Le Fur.

Olümpiatuli vahetas siis pea igal sammul kandjat kuni see jõudis Prantsusmaa vanima elusa olümpiavõitja, 100-aastase Charles Coste'i kätte. Tema andis tule edasi Teddy Rinerile ja sprinter Marie-Jose Perec'le, kes süütasid olümpiatule ning avasid ametlikult 33. suveolümpiamängud.

Avatseremoonia lõpetas legendaarne laulja Celine Dion, kes esitas Eiffeli torni peal Edith Piafi teose "Hymne a l'amour".

Eesti koondise lippu kandsid avatseremoonial vibulaskja Reena Pärnat ja judokas Klen-Kristofer Kaljulaid. Avatseremoonial osales Eesti delegatsioonist 18 inimest.

