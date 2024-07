ERR Pariisis | Pärnat eelvõistlusest: tegin oma töö ära

Oma kolme senise olümpia puhul on Pärnat suutnud eelvõistluse tulemust alati parandada: Londonis alustas ta 621 silmaga, Tokyos kogus 626 silma. "Lasin 646 punkti, mida ma lasin ka eelmisel võistlusel ehk Türgis toimunud maailmakarikaetapil. Ma ütleks, et sel hooajal mul ongi tulemus täpselt selline alati olnud – 646-650 juurde," arutles Pärnat. "Arvan, et tegin oma töö ära – korraliku töö. Muidugi, kindlasti saab veel paremini, aga üldises plaanis võib täiesti rahule jääda."

"Öösel magasin väga hästi. Ma arvan, et uinumise esimese minuti jooksul juba magasin. Hommikul ma ei tahtnud üles tõusta, tahtsin veel kauem magada," muigas Pärnat. "Aga lihtsalt igaks juhuks pean natuke varem platsile tulema, et olla kõigeks valmis. Rahulikult oma asja teha – ei tahaks kiirustada."

Vahed Pärnati ees olid kokkuvõttes suhteliselt väikesed – näiteks 28. koha saanud vibusportlane lasi Pärnatist kuus silma rohkem. Eelvõistluse tulemuste alusel jagatakse võistlejad nüüd duellidesse. Seda, kas kokkuvõttes tagab sportlasele n-ö meeldiva vastase pisut parem või halvem lõpptulemus, on eriti võistluse ajal väga raske prognoosida.

"Mul ei olnud võistluse ajal õrna aimugi, mitmes ma olen, kes on kuskil mu lähedal, kuidas nad lasevad... me treeneriga teeme täiesti oma laskmist. Me ei keskendu teistele, me keskendume endale," selgitas Pärnat.

Pärnati vastane kolmapäeval, 31. juulil toimuvas 1/32-finaalis on Indiat esindav 30-aastane Deepika Kumari. Eelmisel olümpial Tokyos saavutas ta individuaalvõistluse kaheksanda koha ja oli segapaaride võistluses kuues. Pariisi eelvõistlusel oli Kumari resultaat 658 silma.

"Ta lasi kuskil 10-15 punkti rohkem kui Reena. Aga täiesti sellise tulemuse, mille on võimeline Reena ka laskma. Ta ei ole kindlasti kerge vastane, siin ei ole peaaegu ühtegi kerget vastast. Aga vaatame," tõdes Pärnati pikaaegne treener ja teda ka Pariisis abistav Siret Luik.

Võistluse jooksul sooritatud 72 lasust ei andnud Pärnatil ükski seitsmest silmast vähem. Suhtelise ebaõnnestumise ehk seitsme lasi Pärnat välja neljal korral ja kõik need sooritused toimusid seeria viimase ehk kuuenda noolega. Kas seeriate viimaseid laske oli keerulisem sooritada? "See täiesti oleneb – mul oleneb päevast, mul oleneb võistlusest. Võib-olla täna mul tõesti oli niimoodi, et viimased nooled olid halvemad kui esimesed nooled," mõtiskles Pärnat. "Pinget oli natukene rohkem ja võib-olla ei saanud nii hästi hakkama. Aga mõnes mõttes on see hea. Duellides tuleb seerias ainult kolm noolt lasta. Ja ma olen hästi palju harjutanud ka neid kolmenooleseid laskmisi."

Treener Luik täiendas: "Ma arvan, et see näitas seda, et ta astus julgelt vastu. Ta võitles selle pingega, aga ei jaksanud seda nii kaua vedada ja pidada. Mõnikord on täiesti vastupidi. Pigem on pinge selline, et paned kohe esimesega "pläraka" ära. Siis on pinge maas ja siis teed korralikke laske. Ma pigem eelistan seda varianti, mis meil täna oli – see sobib hästi."

Eelvõistluse ajal lasevad 64 sportlast korraga 32 rajal – ka Pärnat jagas konkurendiga märklauda. Kui vastane olnuks vasakukäeline, seisnuks Pärnat temaga vägagi lähedasel distantsil vastamisi. Seekord sattus kõrvale aga paremakäeline sportlane, nagu Pärnat isegi on.

"Tänasel päeval minul ei ole üldiselt vahet. Ma olen hästi palju lasknud nende vasakukäeliste vastu. Mind võib-olla häirib rohkem see, mis täna toimus. Minu ees ja taga asetsenud laskurid hakkasid laskma, aga siis nad jälle ei lasknud," viitas Pärnat konkurentide rütmile. "See häirib palju rohkem kui vasakukäeline laskur."

"Siin ongi selline mitmetunnine laskmine ja selle pinge kannatamine. Finaalplatsil käib asi väga kiirelt, sa vahepeal ei jõua isegi mõelda. Autopiloot on peal ja sa pead lihtsalt laskma. Siin [eelvõistlusel] on sul aega käia noolte järel, mõelda, natukene muuta oma mõtlemist paremuse suunas," lausus Pärnat.

Pariisi olümpia eelvõistlusel sündis maailmarekord – eelvõistluse võitnud Lõuna-Korea koondislane Sihyeon Lim sai 70 meetri kauguselt lastud 72 noolega tulemuseks 694 silma. 21-aastane korealanna murdis oma riigi rahvuskoondisse mullu ja võitis maailmameistrivõistlustel segapaaride seas koos Woojin Kimiga kuldmedali. Kolm kulda võitis ta ka Aasia mängudelt.

"Tingimused olid, ma ütleks, päris head. Meil oli taganttuul natukene, mis viib nooli üles. Aga kokkuvõttes see ei mõjuta laskurit, vähemalt mind see ei mõjutanud. Varasematel päevadel on natuke tuuline olnud siin, aga täna oli väga hea ilm. Väga paljud kahtlesid korealannade noores koondises – kas nad saavad siin oma laskmisega hakkama. Nad on ju debütandid," rääkis Pärnat konkurentidest.