Pärnati treener võistluspaigast: mis saaks parem olla?

Pariisi olümpiamängudel asub esimese eestlasena võistlustulle vibulaskja Reena Pärnat, kelle treener Siret Luik ütles ERR-ile võistluse eel, et vibulaskur on heas vormis ning vaimselt raskeks võistluseks valmis.

Vibulaskur ning Eesti olümpiakoondise lipukandja Reena Pärnat on esimene eestlane, kes Pariisi olümpiamängudel võistlusareenile asub. Tema treener Siret Luik ütles, et seni on neil ettevalmistused hästi sujunud.

"Oleme saanud oma trennid plaanipäraselt teha, iga päev lasknud eelringi platsil ja kaks korda pool tundi anti meile võimalus finaaliplatsil lasta. Sinna me nüüd enam, enne seda, kui tal duellid hakkavad kas 30. või 31. juulil ei pääsegi laskma. See oligi ainus võimalus proovida," sõnas Luik.

"Päris mõnus plats on, võimsas kohas Pariisi kesklinnas - jõe ääres on lossid, Eiffeli torni tipp paistab," lisas juhendaja. "Mis saaks parem olla?"

Pärnat ja tema taustatiim tegid läbi võistlussimulatsiooni teiste sportlastega, kellega eestlanna varasemalt treeninud on. "Meil oli kommentaator, meil oli kohtunik, noolepoisid, et ei jääks seeriate vaheline aeg pikemaks, kui päris duellides on. Meil oli isegi kõlaritest fotograafide helid, aeg-ajalt tegime ise pilte-videosid. Proovisime võimalikult täpset järgi mängida ja nüüd tegime koos spordipsühholoogiga seda, et kuhu oma tähelepanu suunata kui jalutad finaaliplatsile," selgitas Luik.

"Võid olla läbi mänginud seda palju kordi, aga meil ei olnud kuskilt 8000 inimest võtta, kellega seda läbi mängida... See saab natuke teistmoodi olema, aga loodan, et oleme selleks valmis," lisas ta.

Reena Pärnat ja treener Siret Luik Autor/allikas: Karli Saul

Pärnat on heas vormis ning on taastunud oma vigastustest. Lisaks lõpetas 30-aastane vibulaskur eelmisel kevadel ülikooli, mis langetas treeneri sõnul veel ühe koorma tema õlult. "See oli ka pinge kahte asja proovida korraga, Šveitsis treenida ja siis käia Eestis eksamitel. See oli natuke keeruline, aga kui sai tehtud, on järjekordne saavutus selja taga," ütles Luik.

"Võib-olla kõik muud tingimused on hästi paika loksunud, taustatiim, abiinimesed. Reena on ise öelnud, et päris suure muudatus on toonud, et viimased kolm kuud olen olnud tema selja taga iga päev, temaga koos trennides käinud," jätkas treener. "Varem ei olnud see võimalik, tegin seda oma põhitöö kõrvalt. Aga hetkel olen olnud täielikult sellele pühendunud ja me saame süsteemselt saanud täpselt nii teha trenne nagu vaja."

"Ma arvan, et Reena on inimesena ka arenenud, mida aeg edasi, seda rohkem sa õpid. Veidi enesekindlust ja kogemust juurde tulnud ja ta oskab seda kasutada, vähemalt ta on seda senistel võistlustel näidanud. Vaatame, mis [neljapäeval] saab," sõnas Luik.

Treeneri sõnul on nad füüsiliselt ja tehniliselt teinud kõik, mis enne säärast suurvõistlust teha saab. Nüüd jääb üle vaid vaimse poole stabiilsus. "Meil on hästi psühholoogiline ala, aga see psühholoogiline pool on füüsilise poolega seotud," ütles ta.

"Kui ühe sõrme päästad natuke teistmoodi, teise ajastusega, teise liigutusega, nool tabab täiesti teist kohta. Distants on 70 meetrit, see on päris kaugel. Neid tillukesi faktoreid on nii palju ja meie eesmärk ongi see - füüsiliselt on kõik korras, tehnikaga on kõik korras, aga eesmärk siin on vaimset seisundit ja ärevustaset hoida sellises tsoonis, kus oleks võimalik füüsiliselt kõik see välja lasta, mida keha treeninud on," lõpetas treener.

Naiste individuaalvõistluse eelringid algavad neljapäeval Eesti aja järgi kell 10.30. Kõik 64 osalejat lasevad 72 noolt ja nende tulemuste põhjal pannakse paika duell-laskmiste paarid.