USA olümpiakoondise lipukandjaks valiti LeBron James

USA olümpiakoondis selgitas, et neljandat korda olümpiamängudele rändava Jamesi valisid tema koondisekaaslased. Lisaks teatab koondis teisipäeval, milline naissportlane avatseremoonial lippu kannab.

39-aastane James kuulus noormängijana 2004. aastal USA korvpallikoondisesse, kes teenis pettumustvalmistava pronksmedali. Järgmisel kahel olümpial võitis ta kuldmedali, kuid 2016. ja 2020. aasta mängudel otsustas neljakordne NBA meister olümpiamängudel mitte osaleda.

"USA esindamine rahvusvahelisel laval on suur au, eriti hetkes, kus saame terve maailma kokku kutsuda," sõnas James. "See vastutus tähendab nii palju mitte ainult minu kui kuti Akronist (Ohio osariigis - toim) jaoks, vaid ka mu pere, tiimikaaslaste, koondisekaaslaste ning kaasmaalaste jaoks."

Varasemalt on olümpiamängude avatseremoonial USA lippu kandnud kolm korvpallurit: Dawn Staley 2004. aastal ning Sue Bird kolm aastat tagasi Tokyos.

Poolteist nädalat tagasi uuriti 39-aastaselt korvpallurilt, kas ta plaanib ka 2028. aastal Los Angeleses toimuvatel olümpiamängudel osaleda. Paistis, et NBA-s Los Angeles Lakersit esindav James kinnitas, et tulevased olümpiamängud jäid tema viimaseks. "Ei, mind seal ei näe," vastas ta.

"Ma tõmban sealt linnast minema, kui olümpiamängud toimuvad. Ma elan seal terve aasta. Ma ei ole olümpiamängude ajal seal, ma lähen minema," naljatles James.

