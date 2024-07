Kalju võttis Nõmme derbis veenva võidu, Flora sai sugeda

Kalju haaras Nõmme derbis juhtohjad 33. minutil, kui värava eest läbi tulnud palli lõi võrku Pavel Marin. Sama mees duubeldas 57. minutil eduseisu kaheväravaliseks.

Viimasel veerandtunnil lõi Kalju veel kaks väravat. Esmalt sai 78. minutil jala valgeks vahetusest sekkunud Lucas Serrravalle ning 89. minutil realiseeris 11 meetri trahvilöögi Alex Matthias Tamm.

Valitsev meister Tallinna Flora kaotas võõrsil Tartu Tammekale 0:2. Võitjate tabamuste eest vastutas Ahmed Basher (50., 78. min).

Kalju jätkab liigatabelis 40 punktiga teisel real, liidrist Tallinna Levadiast jäädakse 11 punkti kaugusele. Flora on 36 punktiga kolmas, Tammeka 24 punktiga viies ning United 11 punktiga viimane ehk kümnes.

Tabeliseis: 1. Levadia 51 punkti, 2. Kalju 40 p, 3. Flora 36 p, 4. Paide 32 p, 5. Tammeka 24 p, 6. Kalev 20 p, 7. Trans 20 p, 8. Vaprus 19 p, 9. Kuressaare 19 p, 10. United 11 p.

Enne mängu:

Kõrgliigas on Nõmme klubid esimest hooaega vastamisi ja senised mängud on leppinud viigiga – läbi aegade esimeses Premium liiga Nõmme derbis lepiti märtsis väravateta viiki, mai lõpus mängiti Hiiu kunsmurustaadionil 1:1 viiki.

Mängueelsed kommentaarid:

Nõmme Unitedi treener Martin Klasen: "Tabeliseis ei ole kiita, kuid mis saaks olla parem, kui seda muuta esimeses Nõmme derbis, mis toimub Männiku staadionil!"

Nõmme Unitedi mängija Sacha Martinez: "Tulemus esimeses mängus ei olnud see, mida soovisime, kuid saame jälle nädal aega kokkumängu parandada ja reedel kodus tulises vastasseisus lahingu anda!"

Nõmme Kalju peatreener Nikita Andreev: "Ees ootamas järjekordne Nõmme derbi ja emotsioonid on meeskonnas head. Oleme saanud teha häid treeninguid ja oleme valmis."

Nõmme Kalju mängija Koki Hayashi: "Nõmme United on näidanud, et oskavad väga hästi jalgpalli mängida ja tahavad kõiki võita, aga ka meie lähme seda mängu võitma ja alla selle on kindlasti pettumus."