Eesti rannajalgpallikoondis võistleb juulis rahvusvahelisel turniiril

3.–7. juulini vältaval turniiril on meeskonnad jagatud kolme neljaliikmelisse alagruppi. Eesti osalusega A-liigas on kaks alagruppi: eestlased võistlevad samas grupis Itaalia, Taani ja Tšehhiga ning teises alagrupis lähevad vastamisi Šveits, Prantsusmaa, Leedu ja Rumeenia. B-liigas osalevad Kreeka, Norra, Inglismaa ja Malta, vahendab jalgpall.ee.

Esimese kohtumise peab Eesti kolmapäeval, 3. juulil Eesti aja järgi kell 19.00, kui vastamisi minnakse Itaaliaga. 4. juulil kell 20.30 ootab koondist ees Taani ning viimane alagrupikohtumine peetakse Tšehhiga 5. juulil kell 16.00.

Alagrupivastastest on Eestile kõige tuttavam vastane Tšehhi, kellega on vastamisi mindud kuuel korral: neljas mängus on võidutsenud Eesti, kahel korral on tunnistatud vastase paremust. Viimati kohtuti 2022. aastal Pärnus peetud Kevadturniiril, kus väravaterohkes kohtumises kirjutas Eesti 9:7 võidu enda nimele.

Eesti ja Taani on pidanud omavahel viis kohtumist, kus eestlastel on ette näidata üks võit. Möödunud septembris Euroliiga Superfinaalis kohtunud koondised leppisid 3:3 viigiga, kuid penaltiseerias tunnistas Eesti Taani 5:4 paremust. Itaaliaga on eestlastel kirjas kolm kohtumist, kus igaühes on tunnistatud vastase paremust. Viimati kohtuti aasta aega tagasi MM-valikturniiril, kus eestlased alistusid vastasele tulemusega 1:3.

Alagrupikohtumistele järgnevad kohamängud – sõelmängude süsteemis mängitakse turniiril välja kõik kohad. Poolfinaalid mängitakse 6. juulil ning finaalid 7. juulil, mängude kellaajad selguvad pärast alagrupikohtumisi.