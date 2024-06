Oilers viis Stanley karikavõistluste finaalseeria otsustavasse mängu

Oilersi eest skoorisid Warren Foegele, Adam Henrique, Zach Hyman, Ryan McLeod ja Darnell Nurse, väravavaht Stuart Skinner tõrjus 20 pealeviset ja sai kirja ka ühe väravasöödu. Panthersi ainsa värava viskas Aleksander Barkov.

Finaalseerias alguses mängudega 0:3 taha jäänud Oilers on järjest võtnud kolm väga kindlat võitu – 8:1, 5:3 ja nüüd 5:1. Seeria otsustav kohtumine peetakse Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva Florida.

Varem on vaid üks meeskond finaalseerias 0:3 kaotuseisust välja tulnud ja Stanley karika võitnud, sellega sai 1942. aastal hakkama Toronto Maple Leafs. Kolm aastat hiljem suutis Detroit Red Wings küll 0:3 kaotusseisust välja tulla ja seeria otsustavasse mängu viia, aga jäi seal siiski Torontole alla.

Nelja võiduni seeriat on mängitud alates 1939. aastast ja tänavu on 18. kord, kui võitja selgub otsustavas seitsmendas mängus. Viimati juhtus see viis aastat tagasi.

Ajalugu soosib kodumeeskonda – senisest 17 korrast on 12 juhul otsustavas mängus jäänud peale kodus mänginud tiim. Samas on viimasel kolmel korral võitnud just külalismeeskond.

Oilers on Stanley karika võitnud viiel korral, aga viimati aastal 1990. Panthers mängib kolmandat korda finaalseerias, aga seni võitu pole veel saanud – 1996. aastal jäädi alla Colorado Avalanche'ile ja mullu kaotati Vegas Golden Knightsile.