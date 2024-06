Jalgpalliliit pikendas Eesti saalijalgpallikoondise treeneritega lepingut

Möödunud aasta detsembris saalikoondist juhendama asunud Kytölä käe all on Eesti meeskond pidanud üheksa kohtumist, millest on kirja saadud kolm võitu ja üks viik. Viiel korral on tunnistatud vastase paremust, neist kahes alistuti vastasele viimase minuti väravast. Üheksa mänguga lõi koondis kokku 22 väravat.

Peatreenerite senine leping vältas selle aasta aprilli lõpuni ning pikeneb osapoolte kokkuleppel 2025. aasta 30. aprillini. Lisaks Kytöläle ja Sihvonenile jätkavad treenerite tiimis abitreenerid Dmitri Skiperski ja Madis Rajando.

"Analüüsisime hooaega ja oleme treenerite töö ja toimunud arengutega rahul. On toodud uusi teadmisi ja professionaalsust ning on loodud hea keskkond ja eeldused mängijatele, et saavutada veel paremaid tulemusi," rääkis EJLi saalijalgpalli tehniline juht Teet Allas.

39-aastane Kytölä esindas mängijana 11 hooajal Soome tippklubi Kampuksen Dynamo (KaDy) meeskonda, kelle ridades võitis ta viis Soome meistritiitlit. Soome saalikoondist on Kytölä esindanud 114 kohtumises, kus ta sai kirja 41 väravat. Muuhulgas on Kytölä pärjatud mitmel hooajal Soome parima saalijalgpalluri tiitliga.

Treeneritööga alustas Kytölä koduklubi juures 2008. aastal, pärast mida on ta juhendanud nii KaDy noortevõistkondi kui saalijalgpalli naiskonda ja meeskonda. Lisaks oli Kytölä olnud peatreener ASD Gruppo Fassina U17 meeskonnas ning abitreener Holstin Dynamo U12 vanuseklassi noormeeste juures.

50-aastane Ville Sihvonen on juhendanud peatreenerina Soome saaliliigas võistlevaid Someran Voimati ja Golden Futsal Team meeskondi ning olnud abitreener HIFK saalimeeskonna juures. Aastatel 2010–2022 oli Sihvonen abitreener Soome saalikoondises, kellega jõuti 2022. aasta Euroopa meistrivõistlustel esimest korda ajaloos esikaheksasse.