Gedly Tugi piirdus odaviskes eelvõistlusega

Tugil läks kolmest katsest mõõtmisele vaid viimane, mis maandus 56 meetri ja 43 sentimeetri kaugusele. Kui kaks aastat tagasi sai Tugi oma EM-debüüdil 18. koha, siis seekord jäi tema lõppkohaks 15.

"Esimese kahe katse kohta ma ei oska öelda, mis täpsemalt juhtus. Valed haistingud on sees. Kolmas katse oli ähku pealt tehtud. Lootsin, et see lendab vähemalt 57 meetri kaugusele, aga ju siis täna ei olnud nii mõeldud," ütles Tugi võistluse järel ERR-ile.

"Mul tuleb tiitlivõistluste ajal närv sisse, aga see pole midagi sellist, mis minu sooritust segaks. Pigem on terve tänavune hooaeg olnud selline, et ma pole saanud seda õiget viset kätte. Seda oli ka täna tunda," lisas Tugi.

Viimasena pääses lõppvõistlusele lätlanna Anete Sietina 57.71-ga. Kvalifikatsiooni parima viske tegi norralanna Marie-Therese Obst (61.45).

Naiste odaviske medalistid selguvad teisipäeva õhtul.