Mets peatreeneri vahetusest: võib-olla on nõudlikkus tõusnud

"Kõige suurem asi, mis on teisiti - me kõik saame rääkida oma emakeeles. Midagi ei lähe kuskil tõlkes kaduma. Kõik asjad on kuidagi kodusemad," lausus Mets ERR-ile.

"Võib-olla on nõudlikkus tõusnud. Nii palju, kui oleme koosolekul detailidest, eesmärkidest rääkinud, siis kindlasti tunnen, et muututud on natuke nõudlikumaks."

Metsa on sel kevadel seganud jalatrauma, mistõttu jättis ta teisipäevase kohtumise Šveitsiga vahele. Laupäeval peaks keskkaitsja aga Fääri saarte vastu platsile jooksma.

"Eks see oli teadlikult vastu võetud otsus, et kõiki kolme mängu ma selles aknas ei mängi," sõnas ta. "Lihtsalt tervislik seisund vajab rohkem taastumist. Hetkel on tunne okei, kindlasti pean tegelema pärast trenni taastusraviga ja loodan, et nädalavahetuseks on kõik tipp-topp."

Viimase aja tagasihoidlike tulemuste ja uue peatreeneri tulekuga on kasvanud ka ootused koondise tulemuste osas.

"Selles mõttes on ootus suur, et tahame kõik koos kehvast perioodist väljuda, jätta selle seljataha ja alustada uut ja edukamat perioodi," nõustus Mets. "Muud pinget ma hetkel ei tunne, aga tean, et meil on vaja teha häid tulemusi."