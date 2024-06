Iirimaa lõpetas Ungari kaotuseta seeria

Iirimaa asus kodupubliku ees 36. minutil Adam Idah väravast juhtima, aga neli minutit hiljem viigistas Adam Lang seisu. Iirimaale tõi võidu Troy Parrott, skoorides teisel üleminutil.

"92. minutil ei tohiks lasta endale sellist väravat lüüa," oli Ungari peatreener Marco Rossi pettunud. "Tahtsime võita, aga kui ise ei suuda võiduväravat lüüa, peaks oskama viiki hoida."

Enne Iirimaale allajäämist kaotas Ungari viimati 2022. aasta septembris Rahvuste liiga matšis Itaaliale, pärast seda suudeti 14 järjestikuses mängus kaotust vältida. "Ma ei usu, et 14-mänguline kaotuseta seeria meid kuidagi rohkem pinge alla pani," arutles Rossi. "Suurema osa ajast suutsime mängu kontrollida, mängisime plaanipäraselt. Aga ei tohi unustada, et väljakul on ka vastane. Iirimaal oli kaks võimalust ja me kaotasime kahe väravaga. Peame sellest kaotusest õppima."

Enne EM-finaalturniiri peab Ungari veel ühe sõprusmängu, kohtudes pühapäeval kodus Iisraeliga. Finaalturniiril kuulub Ungari ühte alagruppi võõrustaja Saksamaa, Šotimaa ja Šveitsiga.