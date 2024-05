Võimas Rootsi viskas Slovakkiale kuus väravat ja lõpetas grupi täiseduga

Rootsi hakkas ennast kehtestama vaid 2.20 kestnud mängu järel, kui kohtumise avavärava viskas Lucas Raymond, teisel kolmandikul tegid skoori Erik Karlsson, Andre Burakovsky ja Isac Lundeström, kaks viimast sealjuures 37-sekundilise vahega arvulisest ülekaalust.

Joel Eriksson Ek suurendas 50. minutil arvulises vähemuses olnud Rootsi edu juba viieväravaliseks, poolteist minutit hiljem sai slovakkide auvärava kirja Michal Ivan, aga viimane sõna jäi ikkagi Tre Kronorile, sest taas tegi skoori Eriksson Ek.

Rootsi võitis B-grupis kõik seitse mängu väravate vahega 34:9, teisena pääses edasi 16 punkti teeninud USA, kolmandana 15 punkti kogunud Saksamaa ja neljandana 12 punkti peale jäänud Slovakkia.

Veerandfinaalpaarid:

Kanada (A1) - Slovakkia (B4)

Rootsi (B1) - Soome (A4)

Šveits (A2) - Saksamaa (B3)

USA (B2) - Tšehhi (A3)

Enne mängu:

Et Läti ei saanud viimases alagrupivoorus USA-st jagu, on ka B-grupis enne viimast mängu tegelikult kõik juba selge. Rootsi on kindlustanud esikoha, USA teise ning Saksamaa Slovakkia ees kolmanda koha, sest omavahelises mängus olid sakslased slovakkidest paremad.

Ajalugu soosib tänases kohtumises Rootsit, kes on võitnud viimased viis MM-matši kahe riigi vahel.