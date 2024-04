F1 omanik ostis ka MotoGP sarja

Vormel-1 MM-sarja omav Liberty Media on mootorrataste ringrajasõidu MotoGP sarja eest lauale käinud 4,2 miljardit eurot.

USA meediaettevõte omandas vormel-1 sarjas enamusosaluse aastal 2017 ning teeb nüüd sama MotoGP-s, kus ostab aastast 1992 sarja omanud Hispaania firmalt Dorna Sports 86 protsenti osalusest. Ametlikult peaks tehing läbi minema aasta lõpuks.

"MotoGP on ülemaailmne spordisari lojaalse ja entusiastliku fännibaasiga, kus näidatakse põnevat võidusõitu," rääkis Liberty Media president Greg Maffei meediale. "Äriline pool on väga tugev ja loodame ala kasvatada nii fännide, võistkondade, kommertspartnerite kui meie osanike jaoks."

"Oleme uhked, et oleme kasvanud globaalseks sarjaks. See tehing on tõend ringrajasõidu väärtuslikkusest ja kasvupotentsiaalist," lisas Dorna pealik Carmelo Ezpeleta.

Esimene MotoGP hooaeg leidis aset aastal 1949 ja hõlmas endast viit etappi, nüüd toimub hooaja jooksul viiel kontinendil 20 GP-d. Käimasoleval hooajal on üldliidriks hispaanlane Jorge Martin.