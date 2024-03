Kümne aasta vanune imelaps alistas Magnus Carlseni

Bullet Brawli turniiridel antakse kummalegi mängijale üks minut mõtlemisaega ja vaid kümneaastane valgetega mänginud Oro sai Carlsenist jagu kohtumise 48. käigul.

Oro saavutus pälvis malemeedias ja laiemalt spordimeedias suurt tähelepanu, kuigi lõpetas turniiri kokkuvõttes 21. kohal. Esikohale tuli suurmeister Hikaru Nakamura.

Oro, kelle hüüdnimeks on rahvuse tõttu "Male-Messi", on ka varem mitmel põhjusel maleentusiastide tähelepanu pälvinud.

Eriti just kiir- ja välkmales hiilgavat Orost sai mullu üheksa aasta vanuselt kõigi aegade noorim mängija, kelle FIDE reiting on ületanud 2300 piiri. Mõni kuu hiljem sai temast kõigi aegade noorim rahvusvahelise meistri normi täitja.

The 10-year-old "Golden Boy" Faustino Oro beat Magnus Carlsen yesterday in a bullet game!



Messi of chess pic.twitter.com/eVDGqGjxFl