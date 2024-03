Noored laskesportlased vallutasid Haapsalu

Ilmar Randma karikavõistlusi veab Randma õpilane, laskmistreener Mati Seppi, kelle sõnul oli Randma panus laskmise arengusse Läänemaal väga suur. "Ilmar Randma oli mees, kes pani aluse sellisele sportlikule ja regulaarsele laskespordi arengule Läänemaal ja tema unistuseks omal ajal oli, et saaks korraliku lasketiiru," sõnas Seppi.

2012. aastal rajati Kaitseliidu abiga Haapsalu spordibaaside keldrikorrusele suur lasketiir, mis viis laskespordi harrastamise linnas uuele tasemele. Ilmar Randma karikavõistlused toovad igal kevadel Haapsallu üle paarisaja noore laskuri Balti riikidest ja Soomest. Haapsalu spordikooli õpilaste jaoks ei piirdu üritus aga üksnes võistlemisega ja nad löövad kaasa ka korraldusmeeskonnas.

"Siin on nii palju erinevaid inimesi, kellega rääkida, kes tulevad näitavad oma stiili, uhkemaid teistsuguseid relvi, Õppida teiste käest ka, see on hästi lahe," muljetas Haapsalust pärit laskur Karlis Lõps.

Välisriikide noorte seas on neid, kes on Ilmar Randma karikavõistlustel käinud mitu korda. Mõõtu võeti erinevates harjutustes. "See on suurepärane võimalus, sest saame siin proovida palju erinevaid harjutusi. Me saame ühtlasi näha ka seda linna, mis on väga ilus ja kõik treenerid on väga toredad," ütles Šiauliai võistkonna laskur Gabija Medišauskaite.

Kui peamiselt on Ilmar Randma karikavõistlused noorte mõõduvõtuks, siis viimastel aastatel on oma arvestuses osalenud ka mõned täiskasvanud.