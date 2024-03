Tuuli Tomingas kordas jälitussõidus karjääri parimat tulemust

Kümnendana rajale startinud Tomingas läbis kaks esimest lasketiiru nulliga ja oli poolel maal seitsmendal kohal. Nii kolmandas kui ka neljandas tiirus jäi Tomingasel üks märk üles, ent suusarajal näitas ta suurepärast minekut, saavutades lõpuks kuuenda koha (2; +1.24,7). Tomingas kordas sellega karjääri parimat lõppkohta.

Regina Ermits andis võrreldes sprindiga neli kohta ära ning lõpetas kolme eksimusega 19. positsioonil (+2.46,3). Johanna Talihärm finišisse ei jõudnud, sest sai liidritelt ringiga sisse.

Võidu noppis ühel trahviringil käinud prantslanna Lou Jeanmonnot, kes edestas põnevas lõpuspurdis itaallannat Lisa Vittozzit (1) vaid 0,4 sekundiga. Kolmanda koha pälvis prantslanna Julia Simon (2; +1.01,0).

Esikolmikule järgnesid norralanna Karolina Knotten (2; +1.09,1), šveitslanna Lena Häcki-Gross (2; +1.14,9) ja Tomingas. MK-sarja üldliider norralanna Ingrid Landmark Tandrevold käis kuuel trahviringil, lõpetades 11. kohal (+1.52,5).

Tandrevold juhib MK-sarja üldarvestust 964 punktiga. Teine on Vittozzi (891 p) ja kolmas prantslanna Justine Braisaz-Bouchet (881 p). Tomingas on 295 punktiga 21. ja Ermits 65 silmaga 51. positsioonil.

Enne võistlust:

Nii Tuuli Tomingas, Regina Ermits kui Johanna Talihärm pääsesid reede hilisõhtul toimunud sprindisõidus 60 parema sekka. Tomingas saab lähte kümnendana, liidrist minut ja 23 sekundit hiljem, Ermits alustab 15. kohalt, Tomingast 18 sekundit hiljem. Johanna Talihärm kannab stardinumbrit 50 ning stardib liidrist kolm minutit ja neli sekundit hiljem.

Esikohalt asub rajale prantslanna Justine Braisaz-Bouchet ning talle järgnevad norralanna Ingrid Landmark Tandrevold (+0.13) ja prantslanna Lou Jeanmonnot (+0.19). Minutist väiksema vahega pääsevad rajale itaallanna Lisa Vittozzi (+0.29) ning norralanna Karoline Offigstad Knotten (+0.48).

MK-sarja üldliider on Tandrevold, kes on kogunud 934 punkti. Braisaz-Bouchet on 845 punktiga teine, kolmandal kohal on 816 punkti kogunud Vittozzi. Tuuli Tomingas on üldarvestuses 21. (255 punkti), Ermits on 62. (43), Susan Külm 66. (34) ning Talihärm 89. (4).

Soldier Hollow etapp on MK-sarja hooaja eelviimane, järgmisel nädalavahetusel võisteldakse veel Kanadas Canmore'is.