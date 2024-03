Neymari koduklubi püstitas võiduseeriaga maailmarekordi

Al-Hilal alistas teisipäeval Aasia Meistrite liiga raames 2:0 Al-Ittihadi ning teenis juba 28. järjestikuse võidu. Rekord võeti üle The New Saintsilt, kes teenis aastal 2016 27 võitu järjest. Rekordiarvestust peetakse vaid oma riigi kõrgliigas mängivate võistkondade kohta.

Seeria käigus on Saudi Araabia edukaim meeskond võitnud 16 liiga-, kolm karika- ja üheksa Aasia Meistrite liiga mängu. Meeskond on selle aja jooksul löönud 81 väravat, neist 26 tabamust on kantud endise Fulhami ründaja Aleksandar Mitrovici nimele.

Al-Hilalis mängivad teiste seas ka eelmisel hooajal Napoliga Itaalia meistriks tulnud keskkaitsja Kalidou Koulibaly, Portugali koondise eest 45 korral väljakul käinud keskväljamees Ruben Neves, MM-il Marokoga säranud väravavaht Yassine Bounou, endine Lazio täht Sergej Milinkovic-Savic, endine Barcelona ääreründaja Malcolm ning kõige kõlavama nimena Brasiilia tähtmängija Neymar, kes on aga alates oktoobrist vigastuse tõttu platsilt eemal olnud. Meeskonna peatreeneriks on varasem Benfica ja Flamengo juhendaja Jorge Jesus.

Saudi Araabia kõrgliigas omab Al-Hilal lähima jälitaja, Cristiano Ronaldo kodumeeskonna Al-Nassri ees 12-punktilist edu. Meistrite liiga poolfinaalis kohtub Al-Hilal Araabia Ühendemiraatide võistkonna Al-Ainiga.