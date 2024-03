Tallinna Kalevi treenerite pingiga liitub Soome jalgpallilegend

Tallinna Kalev kirjutas, et Tainio saabus Eestisse kolmapäeval ning osales samal päeval oma esimesel treeningul meeskonnaga. "Olen väga õnnelik, et saan Kaleviga ühineda ja olla abiks sel tähtsal hooajal. Arvestades, et klubis on ees juba tuttavad nii Joel Lindpere, Ragnar Klavani, kui ka Ats Purje näol ning Soome liigast tuttavad mängumehed Onni [Suutari] ja Oskari [Jussi Forsman], siis usun, et meie koostöö saab olema väga tõhus ja efektiivne," sõnas Tainio.

Mängijana on Teemu esindanud selliseid nimekaid klubisid nagu Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, Auxerre, New York Red Bulls, Sunderland, Birmingham City, Haka ja HJK. Soome A-koondise eest on ta pidanud 64 mängu ning löönud kuus väravat.

Treenerina on Teemu varem tööd teinud Soome võistkonna KLUBI 04 ja HAKA abitreenerina. Viimati töötas ta Küprose võistkonna AEL Limassol juures.

JK Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere sõnul toob 44-aastane soomlane meeskonda vajalikku kogemust. "Olles töötanud temaga koos nii mängijana, kui ka juba klubide vaheliselt spordidirektorina, kus ta on olnud peatreener, siis mul väga hea meel, et saime tähtsal hooajal tuua sellise profiiliga inimese Eesti jalgpalli. Kindlasti on meie noortel temalt palju õppida, mis on meie peamine eesmärk," ütles Lindpere.

Tallinna Kalevi esindusmeeskonna peatreeneriks on Daniel Meijel, teda abistavad Tainio ja mängiv abitreener Ats Purje. Väravavahtide treener on Oskari Forsman, füsioterapeut Laura Ernits, spordipsühholoog Laur Nurkse ning fitness treener Ilo Rihvk.

Kalev mängis nädalavahetusel alanud koduse Premium liiga hooaja avamängus Tartu Tammekaga 1:1 viiki, järgmine mäng on pühapäeval Tallinna FC Floraga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.