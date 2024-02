Legendaarne võimlemisturniir meelitas Tartusse rekordarv riike

Baltikumi suurimale võimlemisturniirile oli seekord tung nii suur, et nelja võistluspäeva asemel võimeldakse Tartus viis päeva. Janika Möldri vedamisel 30. korda toimuval Miss Valentine turniiril võistleb üle tuhande võimleja 45 riigist.

"Ma arvan, et eriline on see, et meil on rekordarv riike kohal. Kui ma seda võistlust valmistasin ette, siis pidin 24/7 valves olema, sest igast maailma otsast tulid kirjad ja kohe tuli neile kõigile vastata," rääkis turniiri peakorraldaja Janika Mölder.

Turniiri raames selgub iluvõimlemises rahvusvahelise Grand Prix sarja uue hooaja avaetapi võitja. Mullust esikohta tuli kaitsma ukrainlanna Viktoriia Onopriienko, kes saabus Tartusse bussiga Kiievist. "Sõit oli üsna pikk. Jõudsime Tartusse kahe ööpäevaga. See oli meie jaoks raske, sest istuvas asendis jäi kogu keha kahe ööpäevaga kangeks," sõnas Onopriienko.

Mullu nii MM-il kui ka EM-il medalivõitjate hulka tõusnud Onopriienko jõudis Ukraina tiimiga Tartusse aegsasti, sest tippude GP-etapp on kavas nädalavahetusel ja selleks ajaks jõuab keha reisist taastuda. "Ma olen võistluseks hästi ettevalmistunud ja loodan, et uue hooaja esimene start läheb hästi."

Miss Valentine turniiri populaarsust on aastate jooksul kasvatanud järjepidevus, hea korraldus ja otseülekanded internetis. "Kui ma mõtlen, 30 aastat veebruaris magamata öid, et see on minu enda jaoks ka üsna selline maagiline number," märkis Mölder.

"Üks aasta pidime tegema online võistluse ehk internetis, kui oli koroonapandeemia, aga muidu oleme seda võistlust veebruaris või märtsi alguses läbi viinud. Järjepidevus on üks näitaja, miks meile siia turniirile nii paljudest riikidest sportlasi tuleb. Miss Valentine turniiri on ka lihtne jälgida, sest meil on igal võistluspäeval väga hea videoülekanne. Tihtipeale peab MK-etappi tikutulega otsima, et kust saab võistlust näha," lisas Mölder.

Maailma tipptegijaid ja ala järelkasvu ühendav turniiri algas Tartus kolmapäeval ja kulmineerub pühapäeval värvika galaga.