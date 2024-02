Tuuli Tomingas tahab MM-il eelmise aasta edu korrata

Tomingas sai eelmisel nädalal Saksamaal Arberis toimunud IBU karikaetapil 8. ja 22. koha. Ta tõdes, et Arberis näidatud sõitude põhjal pole võimalik põhjapanevaid järeldusi teha.

"Vormi kohta ma ei oska midagi öelda, sest ma ei ole saanud adekvaatset infot või tagasisidet võistluse näol. Arberis tegime kontrollstardi, aga seal me võistlesime treeningute pealt ja otseselt selleks võistluseks ei valmistunud. Ühtlasi meil polnud kõiki suuskasid kaasas. Nüüd ei teagi, kas see tagasiside, mis ma Arberis võisteldes sain ongi minu praeguse vormi peegeldaja või on seis siiski parem. Eks homme paistab," ütles Tomingas.

"Enne Arberit treenisime mägedes ja kui mägedest alla tulla, siis tihtilugu vajab keha kohanemiseks veidi aega. Kui homme (kolmapäeval - toim) on enesetunne parem, siis see näitab, et kõik liigub nii nagu peab ja kogu ettevalmistus läks korda. Aga kui homne on kehva, siis tuleb loota, et minu hea vorm jõuab hiljem kohale."

Tomingas tegi tänavuse hooaja senised parimad sõidud eelmise aasta lõpus Lenzerheide MK-etapil, kus saavutas nii sprindis kui ka ühisstardist sõidus 11. koha. Lenzerheidele järgnenud etappidel mahtus ta vaid korra punktikohale, kui teenis Oberhofi sprindis 26. koha.

"Loomulikult puhkeperioodi ajal laagris pingutasime. Kui oleksime soovinud ka teisel trimestril hästi sõita, siis võib-olla oleksime pidanud natukene tagasi hoidma. Miks me jõulude ajal nii tugevalt treenisime seisnes puhtalt selles, et suudaksime MM-i ilusti ära kesta ja hooaja lõpuni vastu pidada," märkis Tomingas.

"See, et teisel trimestril kõik halvad asjad niimoodi kokku langesid, ei pidanud nii minema ega kajastanud minu vormi. Loodame, et nüüd läheb kõik paremuse suunas."

Eelmisel aastal Oberhofis toimunud MM-il tegi Tomingas tavadistantsil oma karjääri parima võistluse, saavutades kuuenda koha. Tegemist on parima Eesti lipu all välja sõidetud individuaalkohaga maailmameistrivõistlustel.

"Eks ma ikka tahan korrata seda tulemust, mis eelmisel aastal saavutasin. Suusarajal olen näidanud, et olen võimeline maailma eliidiga võistlema. Laskmine on mul hetkel ebakindel ja pärast Anterselva viit trahvi on tekkinud tiirudes väiksed vaimsed blokid. Aga ma katsun sellest üle olla ja vabamalt võtta. Niikuinii hullemaks minna ei saa."

Laskesuustamise MM saab alguse kolmapäeval segateatesõiduga.