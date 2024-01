16-aastane nooleviskesensatsioon tegi taas ajalugu

Pühapäeval 17. sünnipäeva tähistav Littler pidi esimeseks täiskasvanute turniirivõiduks tõelise kadalipu läbima. Noor inglane sai Bahreini Mastersi avaringis 6:3 jagu Hong Kongi esindajast Man Lok Leungist, veerandfinaalis võttis ta 6:3 võidu maailma edetabeli neljanda mehe Nathan Aspinalli üle ning poolfinaalis seljatas ta 7:3 tulemusega maailma viienda Gerwyn Price'i.

Seejuures kohtumises Aspinalli vastu tegi Littler üheksa noole mängu ehk jõudis 501-st nullini vähima võimalike visete arvuga.

Finaalis läks ta vastamisi kolmekordse maailmameistri Michael van Gerweniga ja teenis 8:5 võidu. "Mitte keegi tõenäoliselt ei usu mind, aga ma polnud pärast MM-i kordagi harjutanud. Ma ei ole endale selleks hooajaks ühtegi eesmärki seadnud. Kui aus olla, siis ma ei oodanud, et siin võitjaks tulen. Ma lepin kõigega, mida mu nooled toovad," ütles Littler finaali järel.

Valitsev maailmameister Luke Humphries kaotas veerandfinaalis 4:6 Price'ile. Sellega lõppes tema 20 matši pikkune võiduseeria.

