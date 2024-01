HC Panter tunneb rõõmu tugevate vastastega mängimisest

Hokiklubi HC Panter on võitnud Läti liiga põhiturniiril senistest mängudest enam kui pooled. Treenerite hinnangul on osalemine tugevas Läti liigas tõstnud ka meeskonna mängutaset.

HC Panter on võitnud Läti liigas 26 mängust 15 ja kaotanud 11, kui põhiturniiril on Eesti klubil pidamata veel veebruari lõpuni kuus kohtumist. Liigas mängivast kaheksast vastasest on Panter suutnud vähemalt korra alistada kõik välja arvatud tiitlikaitsja Zemgale, kellele nädalavahetusel kaotati kodus 2:4. Kahes varasemas selle hooaja omavahelises mängus jäädi alla 4:8 ja 0:8.

"Ikkagi suutsime liidrile suhteliselt ühtlaselt vastu hakata. Endale neli väravat lasta pole katastroof. Loomulikult võinuks ise rohkem lüüa. Oli kindlasti mingeid momente, aga andsime hea lahingu. Selle üle on tõsiselt hea meel, et võistkond näitas hambaid nende vastu," ütles Pantrite treener Kaupo Kaljuste.

Kaljuste sõnul on esimest hooaega tugevas Läti liigas osalev Panter teinud ka meeskonnana arengus sammu edasi. Eriti on seda näha noorte mängijate puhul, aga mitte ainult.

"Sa pead vahetusest-vahetusse endast maksimumi andma. See arendabki ja viibki edasi. Mida on näha kahe esimese viisiku pealt, kes on liidrid ja vanuses 23-24 kuni 30 eluaastat, mõni veel vanem, siis nende puhul on küsimus, et millisel tasemel on nad võrdluses teiste selle liiga tippmängijatega. Mõned on kindlasti suutnud taset näidata ja neil mängijatel on samuti olnud palju õppida, sest mitmed neist pole liidrirollis mänginud. Kindlasti saab igaüks veel juurde panna," lisas Kaljuste.

Pantrite järgmine kohtumine leiab aset 27. jaanuaril, kui võõrsil minnakse vastamisi Kaunas Cityga.