Hernits Eesti tasemest: nii mõnedki suurriigid on meie peale kadedad

Aleksandr Selevko võitis EM-il Eestile kõigepealt ajaloolise väikese pronksi ja suutis siis vabakavaga veel oma kohta parandada. "Alati on küsimus närvides: kas ta saab ennast kokku võetud, kas ta peab vastu, mida teevad konkurendid teevad ja nii edasi, aga trenni järgi vaadates oli see temas sees," kinnitas Hernits ERR-ile.

"See ei ole üllatus, et Eestil on head uisutajad. Mis see hõbemedal laiemalt annab, näitab pigem aeg."

"Tehniliselt on temas veel varu sees," jätkas Hernits. "Ta tegi ainult neljast toeloop'i, ma olen näinud neljast lutz'u ja isegi salchowit - ta on vist need kõik korra ära maandunud. Küsimus on, kas ta suudab need ühte kavasse ka panna. Mida ta praegu teeb, toimib tema jaoks. Võib-olla minevikus ongi tema probleem olnud, et ta on läinud tegema liiga paljut ja siis ei ole lõpuks midagi välja tulnud."

Juba kahe kuu pärast saab Selevko Euroopa hõbemedalistina jääle tulla Kanadas Montrealis toimuvatel maailmameistrivõistlustel. "Ma arvan, et tal ei ole midagi uut vaja, pigem kinnistagu seda, mis tal on. EM-hõbe annab talle hea platvormi, millega sinna minna. Seal on muidugi hoopis teised konkurendid, seal on Aasia ja Ameerika, aga tal on kõik selleks olemas, et ka seal kõrgete kohtade eest võidelda. Võib-olla ta neljaks neljaseks praegu veel valmis ei ole, aga tehniliselt tal on need elemendid olemas. Tulevikus: mine sa tea," sõnas Hernits.

"Meie tase on väikeriigi kohta tegelikult väga hea. Nii mõnedki Euroopa suurriigid on kadedad meie peale, et meil läheb üksiksõidus päris hästi. Kui seni oleme rääkinud kohtadest esikümnes; meil on kaks poissi ja kaks tüdrukut peal, siis see veel võimendab seda. Neid küsimusi, kuidas te, eestlased, nii väikese rahvaarvu ja nii väikese hallide arvuga sellisele tasemele olete jõudnud, tuleb aina rohkem," kinnitas aastaid erinevatel tiitlivõistlustel ametis olnud endine uisutaja.