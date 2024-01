Selevko: publik oli väga hea ja aitas mind väga palju

"See oli mu unistus. Ma ei oodanud üldse sellist tulemust. Mul on väga hea meel," lausus Selevko pärast autasustamist ERR-ile, intervjuu ajal kohati õnnepisaratega võideldes.

Vabakavas kogus ta isiklikus rekordiks 158,74 punkti, aga tegelikult oli algne versioon kavast isegi keerukam, sisaldades kahte neljakordset hüpet. Lõpuks läks käiku vaid toe-loop, lutz jääb ootama järgmisi võistlusi.

"Kui ma tulin Kaunasesse, siis neljakordne lutz üldse ei tulnud [välja], kaks korda kukkusin," selgitas Selevko. "Pärast seda mõtlesime, et teeme ainult ühe ja see on kõik."

Tiitlivõistlus peeti Baltikumis ja seetõttu võistles ta peaaegu, et kodupubliku ees. "Ma tunnen, et see publik oli väga hea ja aitas mind väga palju. Seal olid mu vanemad, sõbrad, vend. See aitas väga-väga," lausus värske EM-hõbe.