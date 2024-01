Selevko treener: tal on võimalik ka OM-il medali nimel sõita

Selevko püstitas Kaunases isikliku rekordi nii lühi- kui vabakavas ja tõusis reedel šveitslase Lukas Britschgi ebaõnnestumise toel ühe koha. 256,99 punkti tõi Selevkole Eesti iluuisutamise ajaloo esimese - hõbedase - medali täiskasvanute tiitlivõistlustelt.

"Ta teeb väga palju tööd. See, mis täna [reedel] oli: tugev, tugev töö. Usun, et ta proovib ka maailmameistrivõistlustel hästi sõita," rääkis Selevko treener Irina Kononova pärast vabakava ERR-ile.

"Eilses [neljapäevases] ja tänahommikuses trennis tundsin, et kõik on hästi. Natuke tegime kava kergemaks, loobusime teisest neljasest hüppest. Võib-olla maailmameistrivõistlustel proovime seda teha."

Kononova sõnul on Selevko lagi aga veelgi kõrgemal. "Kui ta püsib kaks aastat terve, arvan, et tal on võimalik proovida ka olümpiamängudel medal võtta."