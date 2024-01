Selevko treener üllatunud ei ole: rääkisime sellest juba hooaja alguses

Aleksandr Selevko püstitas meeste üksiksõidu lühikavas võimsa Eesti rekordi, kui teenis 90,05 punkti, parandades enda isiklikku tippmarki seitsme punkti võrra. Selle tulemusega teenis ta niinimetatud väikese pronksmedali, saades sellega esimeseks Eesti iluuisutajaks, kes tiitlivõistlustel medali saanud on.

Treener Irina Kononova ütles ERR-ile, et tulemuse juures midagi üllatavat ei olnud. "Ma ootangi niimoodi. Aleksandr sõidab hästi, ta teeb kõik, mis oskab ja närvid on normaalsed," ütles ta. "Kui Aleksandr teeb kõik, siis on selline summa. Rääkisime sellest juba hooaja alguses."

Treener lisas, et uisutaja on taastunud tunamullusest õlavigastusest ning on see hooaeg iga võistlusega aina paremaid esitusi teinud. Reedel sõidab ta EM-il vabakava. "Ma mõtlen, et tal on võimalik sõita puhas kava. Me paneme kaks erinevat neljakordset hüpet ja kui närvid on, siis on kõik korras," sõnas Kononova.

Nooremal vennal Mihhailil aga kolmapäeval nii hästi ei läinud ja 21-aastane uisutaja teenis lühikavas lõpuks vaid 60,09 punkti. Treener ütles, et asi jäi närvide taha. "Kõik asjad on võimalik teha, aga juba soojendus oli natuke hiljem, kui tavaliselt. Siis kui esimene hüpe ei tulnud välja, ei saanud oma närvidega hakkama," selgitas Kononova.

Kui tehnilisi elemente saab järjest harjutada ja paremaks treenida, siis kuidas närvide arendamisega on? "Natuke on vaja psühholoogiga töötada. Mihhail see aasta ei taha, ta ütles, et on ise võimalik," ütles treener, lisades, et vanema venna edu saab Mihhailile motivatsiooniks.