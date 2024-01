Taavi Rand: Selevkod on igal aastal märgatavalt arenenud

Kuuest sportlasest koosnev Eesti iluuisutamiskoondis on Kaunases, kus kolmapäeval algavad iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused. Korraldajate suurimad ootused on seotud jäätantsuga.

Kaunasest pärit 31-aastane jäätantsija Saulius Ambrulevicius saab lõpuks ometi uisutada oma kodupubliku ees, sest Leedu võõrustab esmakordselt Euroopa meistrivõistlusi.

Mullu oli Ambrulevicius koos oma 29-aastase USA-st pärit partneri Allison Reediga EM-il neljas. Neil on käsil seitsmes ühine hooaeg ja Kaunases loodetakse lõpuks jõuda medalivõitjate hulka. Reediga sai 2008. aastal USA-s teha testisõite varasem Eesti jäätantsu esinumber Taavi Rand.

"Allisoni puhul mulle väga meeldib tema universaalus, et ükskõik milline partner talle kõrvale panna. Tema on võimeline kõikidega koos uisutama ja on väga äge," lausus 2013. aasta EM-il 11. koha teeninud Rand ERR-ile.

"Huvitav fakt on siin see, et kui see katseperiood temaga ära lõppes ja ma otsustasin teha vaheaasta, siis sellel samal aastal olin ma selle sama mehega - Sauliusele, kes nüüd Allisoniga sõidab, siis koreograafiks ja sammude seeria tegijaks. Selline huvitav kokkusattumus."

Taavi Rand võistles EM-il viiel korral. Tema partneriks oli samuti Tallinnast pärit Irina Štork, kellega uisutas 2013. aastal välja 11. koha, mis on jätkuvalt Eesti jäätantsijate parim tulemus EM-il.

Allison Reediga ei hakanud ta 16-aastaselt New Yorgis tehtud katsete järel võistlema, sest ei leidnud sobivat võimalust USA-s õpingute jätkamiseks.

"Haridus on mul väga sügaval südames," lausus Rand. "Kui ma oleks jätkanud Allisoniga uisutamist -, see oli 15 aastat tagasi -, ei ei oleks mul olnud võimalust gümnaasiumisse astuda. Sellepärast oli ainus võimalus tulla tagasi kodumaale ja selle kõrvalt ka siis uisutamisega tegeleda."

Kui jäätantsijad tulevad Kaunases starti reedel, siis EM-i avapäeval on kavas meeste lühikava ja jääle lähevad vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko. Viimasel kodusel treeningul Tallinnas aitas Taavi Rand lihvida nende kavades sammudeseeriate puhtust. Ta on juba aastaid panustanud vendade uisutamistehnika arengusse.

"Nende puhul on iga-aastane järk-järguline areng olnud märkimisväärselt märgatav. Kui ma olen siin neid aastaid treeninud, siis mitte ainult tehnika ei ole neil arenenud, vaid ka see teine osa ehk näitlemine ja see kavade esitamine, mida nad on enda puhul väga arendanud," kiitis Rand.

"Ma arvan, et siin väga suuresti märgib rolli see, et nad ise pingutavad selle nimel ja väga töötavad enda kallal mitte just läbi treenerite sõna, vaid neile meeldib seda teha ning nad ise pakuvad endale ja treeneritele erinevaid uusi ideid ja asju."

Igapäevaselt Sillamäe Eesti Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetaja töötav Rand loodab, et vennad Selevkod suudavad EM-il sõita välja koha esikümnes. Mihhail oli mullu kaheksas, Aleksandr neli aastat tagasi 16.

"Jälgides nende tehniliste elementide järjestust ja seda, mis nad on võimelised hüppama, siis ma eeldan väga kõrgeid kohti. Top kümme oleks kindlasti, kui nad puhtalt sooritaksid oma kavasid. Ma isegi võin tunnistada, et võib-olla ka top viis või top kuus võib tulla kõne alla."