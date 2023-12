Lühikeste pükste usku olev operaator: ainsad pikad püksid olid pulmas

Laskesuusatamise maailma karika sarjas on erinevaid inimesi ning Alvar Tiisler püüdis kaamera ette Tšehhi teleoperaatori Jani, kes on MK-etappidel kogunud tuntust sellega, et kannab alati lühikesi pükse.

Laskesuusatamise MK-sari saab hooaja jooksul tunda mitmesuguseid erinevaid ilmastikuolusid. On põhjamaist külma ning päikeselisi päevi Kesk-Euroopas, aga raja ääres näeb alati üht meest, kes külma ei karda - Tšehhi teleoperaator Jan. Õigemini näeb alati tema sääri.

"Olen sellega harjunud, sest sündisin Tšehhi mägismaal. Seda kutsutakse Tšehhi Siberiks," selgitas mees enda lühikeste pükste kandmise kommet. "Seal ei ole nii palju lund ega ka kõrgust, aga palju tugevat tuult. Külma tuult. Ja ma olen külmaga harjunud. Olen lühikesi pükse kandnud talvel juba pikki aastaid."

Jan ütles Alvar Tiislerile, et tal on pikad püksid olemas küll. "Mul on ühed, see on mu pulmaülikond. Need on ainsad pikad püksid, mis mul on," sõnas teleoperaator. "Suvi on mu jaoks raske. Pean alati aklimatiseeruma mitmeid nädalaid."

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmise aasta alguses Saksamaal Oberhofis.