Differt esimesest võistkondlikust MK-kullast: see on väga suure töö vili

Vancouveris kuulusid Eesti epeenaiskonna koosseisu Irina Embrich, Nelli Differt, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk. 33-aastane Differt tuli esmakordselt MK-etapi võistkonnavõistlusel võitjaks, tema senine parim tulemus tiimiga oli 2017. aasta novembris Hiinas saavutatud kolmas koht.

"Muidugi olen tulemusega väga rahul. Mul on varemgi olnud võimalus võistkondlikult MK-etapil vehelda, aga tulemust pole tulnud. Eks võit Vancouveris oli üsna suur üllatus, aga samas see on väga suure töö vili," võttis Differt võistluse kokku.

Mis läks Vancouveris teistmoodi võrreldes eelmiste etappidega? "Minu enda jaoks kindlasti see, et olen üha enesekindlam. Ka võistkonnas veheldes. Seekord meil oli väga tugev võitlusvaim ja ühtse löögirusika tunne. Kõik olid ühe eesmärgi eest väljas. Kui selg on vastu seina ja pead tulemuse tegema, siis see paneb rohkem pingutama," märkis Differt.

Eesti epeenaiskond säilitas ühtlasi võimaluse pääseda Pariisi olümpiamängudele. "Ma ise pole neid punkte lugenud, kuid minu teada on meil võimalus olemas. Lihtsalt tuleb endast anda parim. Mul pole mõtet statistikas kaevata, sest sportlase ülesanne on minna võistlust võitma ja eks siis juba näis," sõnas ta.

Individuaalturniiril tegi Eesti naistest parima tulemuse Kristina Kuusk, kes saavutas viienda koha. Differt piirdus avaringiga, tunnistades korealanna Taehee Limi 15:8 paremust. "See matš jääb mind kripeldama, sest see polnud minu vehklemine. Eks ma pean seda analüüsima, mis täpsemalt juhtus ja järgmiseks võistluseks mõned korrektuurid tegema," nentis Differt.

Eesti epeevehklejad on MK-sarjas uuesti võistlustules jaanuari lõpus, kui Dohas toimub individuaalturniir ja seejärel veebruari alguses Barcelonas, kus on kavas nii individuaal- kui ka võistkonnavõistlus.