Eesti võrku sahistanud Isak jäi koondise nimekirjast välja

EM-finaalturniirilt välja jäänud Rootsi ei saa loota Newcastle Unitedi ründajale Alexander Isakule, kes on hädas kubemevigastusega. 24-aastane ründaja lõi septembris Tallinnas peetud kohtumises Eesti vastu külaliste kolmanda värava. Üle pika aja on koondises tagasi Isaku klubikaaslane äärekaitsja Emil Krafth ning samuti naaseb rivistusse äärekaitsja Ken Sema.

"Olen Alexanderiga rääkinud ja ta peab kahjuks koondisest eemale jääma, mis on minu arvates kahetsusväärne," kommenteeris Andersson. "Kui vaadata eelmise valikakna mänge, siis me tegime ühe väga hea mängu ja ühe väga hea poolaja. Moldova vastu saime suurepäraselt hakkama, aga Belgia vastu saime ainult ühe poolaja mängida," viitas Rootsi loots Brüsselis toimunud terrorirünnakule.

Andersson lisas, et kohtumises Eestiga mälestatakse terrorirünnakus hukkunud Rootsi koondise fänne. "See oli äärmiselt emotsionaalne õhtu. Meie mõtted on kõigi kannatanute ja nende lähedastega."

Rootsi koondis kohtub Aserbaidžaaniga võõrsil 16. novembril ja Eestiga koduväljakul 19. novembril. Eesti ja Rootsi on omavahel mänginud 19 korda ja seni pole Eesti veel võidurõõmu tunda saanud. Viimati mindi Stockholmis vastamisi 2021. aastal, kui Eesti kaotas Marcus Bergi väravast 0:1.

Rootsi koondise koosseis EM-valikmängudeks Aserbaidžaani ja Eestiga: